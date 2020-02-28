Процессоры AMD Ryzen 7 4000-й серии обходят на 20-30% Intel Core i7 10-го поколения
Некоторое время назад мы уже определились, что 10-е поколения процессоров Intel Core не будет революционным. Ждать от него 20-30% прироста производительности не стоит. Скорее нам предложит около 5-8%, которые даже больше, чем было раньше. Тем не менее, точных данных нет ни у кого. Именно поэтому мы так внимательно изучаем дополнительные тесты, которые позволяют сделать вывод о возможностях будущих чипов.
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Не менее интересны процессоры гибридные AMD Ryzen. Первые тесты подтвердили, что красной компании есть чем удивить своих фанатов. Сегодня у нас результаты тестирования двух чипов: Intel Core i7-10750H и AMD Ryzen 7 4800H. Оба чипа находятся внутри ноутбуков, а значит перед нами не инженерные образцы, а готовые к массовым продажам процессоры.
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Ситуация довольно интересная: Ryzen 7 4800H демонстрирует отличные показатели в многопоточных дисциплинах, обходя синих на 20-30%. Что до однопоточных дисциплин, то наблюдается небольшой перевес в пользу Core i7-10750H, который не превышает 3-5%. В этой ситуации мы видим, что AMD сделала очень серьёзный прорыв, в то время как Intel топчется на месте, прирастая по несколько процентов в год. Больше информации здесь.
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