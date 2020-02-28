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Пользователи ждут, когда на рынке видеокарт появится третий игрок. NVIDIA ставит слишком высокие цены, которые в два раза превосходят стоимость флагманов, которые эта же компания продавала 5 лет назад. AMD затерялась в бюджетном и среднебюджетном сегменте. В воздухе витает мощная видеокарта AMD Radeon RX 5950 XT Big Navi, но пока даже слухи о ней оказываются ложными. Единственная надежда на Intel.

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Недавно стало известно, что интегрированная графика процессоров Intel Core Tiger Lake 11-го поколения будет аналогична по быстродействию игровой консоли Sony Playstation 4. Это обнадёживает, поскольку позволяет надеяться, что интегрированные чипы вытеснят медленные и неповоротливые NVIDIA MX 250 и 350, которые ставят в довольно дорогие ноутбуки, называя их игровыми.

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После некоторого затишья появилась ещё одна любопытная информация . Как выяснилось, интегрированная графика Intel Xe будет отличаться высоким уровнем производительности с половинной точностью (FP16). По этому показателю интегрированный графический чип заметно опережает GeForce GTX 1050 Ti, почти догоняя GeForce GTX 970.

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Эксперты полагают, что это очень хороший знак, поскольку вместе с интегрированной графикой прибудет дискретная, которая сможет раскрыть весь потенциал инженерной мысли синей команды, потеснив NVIDIA и AMD с лидирующих позиций.