В 2021 году Intel потеснит продажи видеокарт AMD и NVIDIA начального уровня
Intel выпускает производительные процессоры, которые в играх с лёгкостью обходят аналоги от AMD. Это сказывается на рыночной доле, превышающей 80%, которая позволяет компании уже много лет оставаться единоличным лидером. Единственное, в чём синие уступают не только AMD, но и NVIDIA, это видеокарты. Интегрированные чипы не способны обеспечить приемлемый уровень графики, что вызывает озабоченность у руководства компании.
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Одна из главных надежд Intel связана с будущей дискретной видеокартой Xe DG1. Мы уже видели, как она расправилась с графическим чипом в гибридных процессорах Ryzen 4000. Теперь очередь пришла показать силу процессорам Intel Tiger Lake, которые получат мощное графическое ядро.
рекламаКак сообщается, графическая составляющая процессоров Intel будет аналогична той, что находится под капотом консоли Sony PS4. Это отличная информация, которая не оставит шанса такой видеокарте, как NVIDIA MX 250 и её последователям, которые, скорее всего, могут оказаться не у дел ещё не поступив в продажу.
рекламаЭксперты утверждают, что крупные ОЕМ-производители даже не станут задумываться, закупать или нет видеокарты AMD и NVIDIA начального уровня, если они получат в свои руки процессоры со столь мощной графикой. Выбор очевиден. Очень скоро красным и зелёным придётся навсегда покинуть рынок бюджетных видеокарт, который, по мнению экспертов, уже в 2021 году займут синие.
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