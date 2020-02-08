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Intel выпускает производительные процессоры, которые в играх с лёгкостью обходят аналоги от AMD. Это сказывается на рыночной доле, превышающей 80%, которая позволяет компании уже много лет оставаться единоличным лидером. Единственное, в чём синие уступают не только AMD, но и NVIDIA, это видеокарты. Интегрированные чипы не способны обеспечить приемлемый уровень графики, что вызывает озабоченность у руководства компании.

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Одна из главных надежд Intel связана с будущей дискретной видеокартой Xe DG1. Мы уже видели, как она расправилась с графическим чипом в гибридных процессорах Ryzen 4000. Теперь очередь пришла показать силу процессорам Intel Tiger Lake, которые получат мощное графическое ядро.

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Как сообщается , графическая составляющая процессоров Intel будет аналогична той, что находится под капотом консоли Sony PS4. Это отличная информация, которая не оставит шанса такой видеокарте, как NVIDIA MX 250 и её последователям, которые, скорее всего, могут оказаться не у дел ещё не поступив в продажу.

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Эксперты утверждают, что крупные ОЕМ-производители даже не станут задумываться, закупать или нет видеокарты AMD и NVIDIA начального уровня, если они получат в свои руки процессоры со столь мощной графикой. Выбор очевиден. Очень скоро красным и зелёным придётся навсегда покинуть рынок бюджетных видеокарт, который, по мнению экспертов, уже в 2021 году займут синие.