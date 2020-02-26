Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несколько дней назад появились сведения, что будущая видеокарта Radeon RX 5950 XT, которая имеет другое название Big Navi получит немалые 24 ГБ памяти. Мало того, это будет производительная HBM2e. Мало того, заявлено 5120 ядер, а также общая пропускная способность памяти на уровне 2048 ГБ/с. Эксперты как следует изучили этот вопрос и пришли к однозначным выводам, что эта информация ложна и не имеет ничего общего с реальностью.

реклама

реклама

Так, было найдено несколько несоответствий. Конструктивные особенности шины HBM2e предполагают, что, имея объём памяти 24 ГБ, можно получить шину с пропускной способностью только 1536 бит. Для получения указанной в утечке 4096 битной шины нужно поставить 64 ГБ памяти. Естественно, такое большое количество памяти никто не будет устанавливать в потребительскую видеокарту.

реклама

В дополнении указывается на количество кэш-памяти второго уровня в 12 Мб. Всё дело в том, что видеокарта Radeon RX 5700 XT имеет 4 Мб кэш-памяти второго уровня. Эксперты полагают, что сценарий, когда архитектура RDNA 2 получит в трое большое количество кэш-памяти, маловероятен.

реклама

К сожалению, перед нами фейк. Возможно, в ближайшее время мы увидим более правдивую информацию, а пока стоит запастись терпением.