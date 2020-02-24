Новые подробности о Radeon RX 5950 XT Big Navi – 24 Гб HBM2e и 2-кратный рост производительности
Несколько дней назад мы уже видели слухи о новых видеокартах GeForce RTX 3080 Ti на новой архитектуре NVIDIA Ampere. Первые утечки очень оптимистичны. Однако, каким будет новый флагман зелёных, не знает никто. Сегодня у нас очередная порция слухов. На этот раз о долгожданной видеокарте Big Navi, которая некоторое время назад засветилась под именем Radeon RX 5950 XT.
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Согласно новой информации, самая быстрая карта от красных может получить 24 ГБ видеопамяти HBM2e, 5120 ядер и общую пропускную способность памяти 2048 ГБ/с. Это полностью укладывается в предположения аналитиков, которые полагали, что больше чем 80 модулей SM AMD ставить в свой чип не будет. Как известно, новая видеокарта будет выполнена по 7-нм техпроцессу и получит архитектуру RDNA 2, которая впервые в истории компании будет поддерживать аппаратную трассировку лучей.
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Данная утечка выглядит правдоподобно. Источник утверждает, что получил информацию напрямую от одного из технических инсайдеров в SK Hynix Тем не менее, пока утечка не получила подтверждения. Что до теоретической производительности, то перед нами удвоение количества модулей, что может дать до 2-кратного прироста по сравнению с текущим флагманом Radeon RX 5700 ХТ.
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