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Согласно последним утечкам, NVIDIA работает над невероятно мощной архитектурой Ampere, которая будет реализована в флагманской видеокарте GeForce RTX 3080 Ti. Так, сообщается о новом чипе GA100, площадь кристалла которого составит 826 ММ2. Это очень большой и горячий чип, для охлаждения которого потребуется приложить немало усилий. При этом, общее количество ядер CUDA в нём составит 7680. Эксперты предлагают оценить разницу между существующими в настоящее время видеокартами AMD, а также той информацией, что нам известна из различных утечек и официальных данных.

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Текущее поколение видеокарт AMD построено на архитектуре Navi 10, которая имеет 40 модулей SM, что соответствует 2560 ядрам. Если красные даже удвоят количество модулей до 80-ти, то получат всего 5120 ядер. Это больше чем у самой быстрой видеокарты GeForce RTX 2080 Ti, которая имеет 72 модуля SM и 4608 ядер CUDA, но гораздо меньше, чем может предложить RTX 3080 Ti. Если говорить о цифрах, то предполагаемая производительность Big Navi будет на 50% меньше, чем у засветившейся в утечке флагманской карты от NVIDIA.

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Для тех, кто уже опустил руки, полагая, что в ближайшие годы от красных быстрой карты не дождаться, есть интересная информация к размышлению. Есть ещё одна утечка. На этот раз она касается профессиональной видеокарты AMD Radeon Instinct MI100. На изображении выше можно заметить, что количество ядер на таких картах равнялось 4096, но, согласно последним данным, выполненная по нормам 7-нм техпроцесса на совершенно новой архитектуре Arcturus, видеокарта MI100 получит 128 модулей и 8192 ядра. Это значит, что красные могут сделать быструю видеокарту с большим размером кристалла и низким тепловыделением. Однако, это может оказаться слишком дорого. Мало того, полагать, что в настольном сегменте AMD решится на подобные эксперименты, не стоит.

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Как видите, AMD в сложном положении. Ресурс для роста есть, но использование его может стать нецелесообразным. Возможно, красные так и останутся в среднем ценовом сегменте до тех пор, пока у них не случится по-настоящему серьёзного прорыва. Пока же гипотетическое отставание от RTX 3080 Ti в 50% выглядит вполне реальным.