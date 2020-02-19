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На апрель намечен выход 10-го поколения процессоров Intel. Это будет знакомый 10-нм техпроцесс, который не даёт по ночам спать миллионам фанатов синих. Всё дело в том, что Intel так и не смогла перейти на 7-нм техпроцесс, в то время как AMD в конце 2020 года выпустит уже второе поколение своих чипов на улучшенном 7-нм техпроцессе. Как бы то ни было, перед нами очень противоречивые сведения.

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С одной стороны, есть информация, что синие чипы смогут удивить повышенными тактовыми частотами. С другой – вообще непонятно, как обладателям производительных решений их охлаждать. Оставим фанатам обеих компаний высокоинтеллектуальные споры, а сами изучим результаты теста нового процессора Intel Core i7-10700F.

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Итак, в популярном бенчмарке Cinebench R20, новинка набрала 492 балла в однопотоке и 4781 балл в многопоточных задачах. Эксперты сравнили полученные результаты с такими процессорами, как Ryzen 7 3700X и Core i9-9900k и пришли к интересным выводам.

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Как выяснилось, несмотря на то, что перед нами модель с заблокированным множителем, которая будет стоить дешевле аналогов с литерой «К», она демонстрирует результаты выше, чем у мощного Ryzen 7 3700X. Мало того, совсем немного осталось до показателей Core i9-9900k. Эксперты полагают, что модель Core i7-10700k не только обойдёт текущего флагмана, но и продемонстрирует неплохие способности в разгоне.