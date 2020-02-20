Эволюция Windows за 17 лет в одном 40-секундном видео
Популярность – это временное явление. Именно этой фразой можно охарактеризовать то, что происходило за последние 17 лет на рынке операционных систем от Microsoft. Задолго до одной из самых популярных и любимых народом операционных систем (Windows 7) была Windows ХР, которая также пользовалась безмерной любовью сотен миллионов пользователей. После неё была провальная Vista, а следом ещё ОС, о которой не принято говорить, ибо её поражение было таким громким, что Microsoft вообще сбилась со счёта, назвав следующую после Windows 8 систему не «девятой», а «десятой».
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Всё это дела минувших дней. Сейчас Windows 10 неприкасаемый лидер. Она занимает почти 70% рынка и продолжает расти за счёт сокращающихся рядов преданных фанатов Windows 7. У многих просто нет выбора, поскольку для значительной части предприятий и многих пользователей безопасность превыше удобства и комфорта.
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На сайте Reddit появилось небольшое видео, которое демонстрирует, как менялись лидеры на рынке операционных систем. Видео очень информативно. Указаны месяца и процентные доли. В оригинальной новости можно остановить время и изучить некоторые детали. У нас по техническим причинам этого сделать не удастся.
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