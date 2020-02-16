Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несколько дней назад мы сообщали о разработке нового мобильного 8-ядерного процессора Intel Core i9-10980HK, который получит 5 ГГц на все ядра, одновременно с этим имея всего 45 Вт потребления. Казалось, нам уже нечем удивить наших читателей, но тут появилась информация, что соседствовать этот процессор будет с мощной видеокартой GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q, которая вместе с описанным выше процессором позволит создавать самые быстрые ноутбуки и сверхкомпактные сборки.

реклама

Свои мощные игровые видеокарты Intel выпустит не раньше 2021 года, а значит синим придётся ещё какое-то время соседствовать с зелёными, образуя сверхскоростной тандем. Сообщается, что новая видеокарта получит 3072 ядра CUDA, 8 ГБ быстрой памяти GDDR6 с пропускной способностью от 14 Гб и 256-битный интерфейс. Как и процессор, видеокарта получит уменьшенный TGP 80 Вт. Это позволит создавать энергоэффективные сборки, которые смогут похвастать продолжительным сроком эксплуатации без подзарядки, не теряя игровой производительности полноразмерных решений.

реклама

Судя по всему, прототипы таких ноутбуков уже созданы некоторыми производителями. Один из них прошёл тестирование, продемонстрировав высокие показатели. Вполне возможно, что подобные устройства начнут поступать в продажу вместе с десятым поколением процессоров Intel Core, которое запланировано на март-апрель 2020 года. Эксперты указывают, что NVIDIA будет доминировать на рынке высокопроизводительных ноутбуков и готовых сборок настольных систем, до тех пор, пока AMD не выпустит аналогичные решения. Возможно видеокарты следующего поколения на архитектуре RDNA 2 снова смогут вывести красных в высшую лигу, однако о подобных планах компании пока ничего не известно.