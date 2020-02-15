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Пока AMD строит планы по захвату рынка компьютеров и ноутбуков, Intel готовится к выходу 10-го поколения процессоров Core. О том, что нас ждёт, и когда это счастливое событие случится, можно почитать в нашем материале. Сегодня же мы поговорим об одном очень интересном процессоре, который способен уже сейчас заставить всех фанатов красной компании грустить в ожидании очередного 16-ядерного рекордсмена рендеринга.

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отчёте упоминается процессор Intel Core i9-10980HK. Это мобильный чип, который создан для того, чтобы дарить радость всем обеспеченным геймерам. Как вы уже поняли из названия материала, перед нами 8-ядерный 16-поточный монстр, который станет самым продвинутым в семействе. Он идёт на смену Core i9-9980HK, но имеет гораздо более серьёзные технические характеристики.

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TDP новинки составит всего 45 Вт при штатной тактовой частоте 3.1 ГГц. Мало того, сообщается, что он будет брать в режиме буста 5 ГГц на все 8 ядер. В дополнение указывается 16 МБ кэш-памяти третьего уровня. Новый процессор станет сердцем высокопроизводительных ноутбуков, которые, наконец, перестанут весить 4-5 килограмм. В качестве графики заявлена UHD 630, но на такие чипы, как правило, ставят мощные NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER, которые позволяют играть во все игры в разрешении 4К на высоких настройках графики.