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В 2021 году Intel выпустит самую быструю видеокарту, которая будет 3 раза мощнее GeForce RTX 2080 Ti, имея производительность 36 TFLOP

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Долгое время мы считали, что Intel готовит слабенькую видеокарту, которая будет плестись в хвосте своих конкурентов. Эксперты задавались вопросами: зачем вообще нужен такой продукт, и кто его будет покупать, если аналоги от AMD и NVIDIA. Как оказалось, синие готовят настоящий прорыв, который может принести настоящую революцию в сегмент графических карт.

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По некоторым данным, флагманская видеокарта Radeon 5950 XT, которая ещё пока не вышла, получит производительность 17,5 TFLOP. Это гораздо больше, чем у текущего лидера – GeForce RTX 2080 Ti, имеющего в своём распоряжении до 13 TFLOP. Для видеокарты Intel такие показатели звучат несерьёзно. Так, по некоторым сведениям, бюджетная модель получит 12,2 TFLOP, середнячок 20,48 TFLOP, а флагман 36 TFLOP. Этого будет достаточно, чтобы превзойти текущих лидеров в три раза. 

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Эксперты полагают, что текущие проблемы видеокарт связаны с тем, что компания не может уложиться в заданные рамки потребления энергии. Так, для бюджетной карты это будут 150 Вт, для средней по производительности – 300 Вт, а для ТОПовой все 500 Вт. Получится ли у Intel укротить суровый нрав своих видеокарт, пока неизвестно. Но планы компании должны порадовать геймеров, которые давно ждут трёхкратного прорыва в производительности, поскольку AMD и NVIDIA, похоже, не способны обеспечить долгожданный рывок. 

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нету. По мощности они такие же, максимальный топ это RTX Titan лишь ненамного быстрее 2080Ti. По цене да, в 10 раз дороже, но не по общей мощности вычислений
В 2021 году Intel выпустит самую быструю видеокарту, которая будет 3 раза мощнее GeForce RTX 2080 Ti, имея производительность 36 TFLOP
Kasyan
16:55
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