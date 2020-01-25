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Windows 7 потеряла 44 миллиона пользователей за месяц – самый массовый переход на Windows 10 в истории

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14 января 2020 года Windows 7 ушла на пенсию. Это решённый факт. Его не изменить рассуждениями о том, какая же операционная система лучше, а какая неудобна, имеет сотни уязвимостей и следит за пользователями. Суть проблемы в том, что выбора просто нет. 

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Согласно прогнозам аналитиков, к концу января 2020 года общее количество активных компьютеров, работающих на Windows 7 должно было составить 29,7%. При этом, на 1 января 2021 года этот показатель должен быть равен 18,7%. Давайте взглянем на реальные цифры, дабы оценить правомерность прогнозов. 

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Итак, доля ОС Windows 10 на 22 января 2020 года составила 66.97%. Вто же время, процент активных систем на базе Windows 7 упал до 25.29%. Падение катастрофическое. Прогнозы оказались несостоятельны. Разница между предполагаемыми данными и реальностью равна 4.41%, что составляет 44 миллиона пользователей, если принимать во внимание озвученную Microsoft цифру в 1 миллиард подключённых устройств по всему миру. 

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Как видите, более 250 миллионов компьютеров всё ещё работают на стремительно устаревающей «Семёрке». Однако, их число уменьшается. Сколько ПК останутся на Windows 7 на 1 января 2021 года, неясно. Но тот факт, что это будет гораздо меньше предполагаемых 187 миллионов, уже не вызывает никаких сомнений. 

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