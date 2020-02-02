Бесплатный переход с Windows 7 на Windows 10 существует – инструкция от экспертов av-test
После окончания поддержки народной операционной системы Windows 7, Microsoft поставила миллионы пользователей перед сложным выбором. Так, можно остаться на стремительно устаревающей ОС, подвергая безопасности свои личные данные. А можно купить новую систему Windows 10, которая стоит довольно недёшево, если вы, конечно, не ориентируетесь на непонятного происхождения ОЕМ-версии, которые лицензионными назвать можно с большой натяжкой. Как сообщают эксперты, есть третий выход.
рекламаВозможность обновиться была всегда. Правда об этом знало минимальное количество пользователей. Что интересно, эксперты полагали, что после 14 января 2020 года лазейка будет окончательно закрыта. Однако ничего подобного не случилось. В настоящий момент есть по меньшей мере два способа, превратить вашу копию старушки «Семёрочки» в «Десятку».
- Вам потребуется скачать помощник по обновлению от Microsoft, после чего сделать всё согласно инструкциям и при помощи скаченного образа установить новую операционку. Скажем откровенно, этот способ не для нас. Вы получите чистую систему, в которую нужно будет ввести лицензионный ключ. Сотрутся пользовательские файлы, настройки и программы. Мы пойдём другим путём.
- Для того, чтобы действительно превратить Windows 7 в новую версию ОС вам потребуется утилита Media Creation Tool. Эксперты сообщают, что разобраться с ней сможет даже новичок. Таким образом, наши подкованные читатели с лёгкостью проведут столько простую операцию.
рекламаЭксперты сообщают, что пока переживать о своей защите пользователям Windows 7 не стоит. Есть достаточно антивирусов, которые способны обеспечить вашу безопасность. Тем не менее, продолжаться долго это не будет. Со временем все ключевые антивирусы покинут «Семёрку», и вам всё равно придётся делать выбор. Вот только такого лёгкого способа в это время уже может и не быть.
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