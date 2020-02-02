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Бесплатный переход с Windows 7 на Windows 10 существует – инструкция от экспертов av-test

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После окончания поддержки народной операционной системы Windows 7, Microsoft поставила миллионы пользователей перед сложным выбором. Так, можно остаться на стремительно устаревающей ОС, подвергая безопасности свои личные данные. А можно купить новую систему Windows 10, которая стоит довольно недёшево, если вы, конечно, не ориентируетесь на непонятного происхождения ОЕМ-версии, которые лицензионными назвать можно с большой натяжкой. Как сообщают эксперты, есть третий выход.

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Возможность обновиться была всегда. Правда об этом знало минимальное количество пользователей. Что интересно, эксперты полагали, что после 14 января 2020 года лазейка будет окончательно закрыта. Однако ничего подобного не случилось. В настоящий момент есть по меньшей мере два способа, превратить вашу копию старушки «Семёрочки» в «Десятку». 

  1. Вам потребуется скачать помощник по обновлению от Microsoft, после чего сделать всё согласно инструкциям и при помощи скаченного образа установить новую операционку. Скажем откровенно, этот способ не для нас. Вы получите чистую систему, в которую нужно будет ввести лицензионный ключ. Сотрутся пользовательские файлы, настройки и программы. Мы пойдём другим путём.
  2. Для того, чтобы действительно превратить Windows 7 в новую версию ОС вам потребуется утилита Media Creation Tool. Эксперты сообщают, что разобраться с ней сможет даже новичок. Таким образом, наши подкованные читатели с лёгкостью проведут столько простую операцию.

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Эксперты сообщают, что пока переживать о своей защите пользователям Windows 7 не стоит. Есть достаточно антивирусов, которые способны обеспечить вашу безопасность. Тем не менее, продолжаться долго это не будет. Со временем все ключевые антивирусы покинут «Семёрку», и вам всё равно придётся делать выбор. Вот только такого лёгкого способа в это время уже может и не быть. 

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Сейчас обсуждают

Аслан Хироуз
04:07
нафика нужен 9100f с 4 ядрами и 4 потоками и без разгона и памяти в 4ггц если можно доплатить 1.5 косаря и взять не немощный 4 поточник который сдох года два назад если не больше, а 6 ядерник с 12 пот...
Современные игры против бюджетных процессоров AMD Ryzen 5 3400G и Intel Core i3-9100 по версии экспертов Тomshardware
LoL
04:07
Мне кажется ты бот, или сторож ночной, ты когда нибудь спишь?))
Флагманский 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X оказался быстрее пары Intel Xeon Platinum 8280 в бенчмарке SiSoftware
Ты нищий амудодятел
04:04
овощ, интел берёт подовляющие большинство корпоративных клиентов, за исключением каких 10%. Мамкин рендер, нужен меньше, чем взъёрошенных красножопых фанатов на этом сайте ЛОЛ
Флагманский 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X оказался быстрее пары Intel Xeon Platinum 8280 в бенчмарке SiSoftware
supreme-thx
04:02
просто он завел новый аккаунт )
Флагманский 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X оказался быстрее пары Intel Xeon Platinum 8280 в бенчмарке SiSoftware
supreme-thx
04:00
к сожалению, люди, которые берут подобные камни, играются не в бенчи, а работают с реальными приложениями. поищи реальные вещи для рендеринга (про корону мб слышал)
Флагманский 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X оказался быстрее пары Intel Xeon Platinum 8280 в бенчмарке SiSoftware
supreme-thx
03:58
а надо ли?
Бесплатный переход с Windows 7 на Windows 10 существует – инструкция от экспертов av-test
LoL
03:46
Как скажешь.))) Оцени статью, где тесты эпиков в рекомендованных интелом бенчах) https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=intel-whitepaper-rome&num=1 Или тет в короне, как тебе советуют) ...
Флагманский 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X оказался быстрее пары Intel Xeon Platinum 8280 в бенчмарке SiSoftware
burobay
03:38
9100 тут никто и не рекомендует. Рекомендуют 9100f + дискретная gpu (ну, по сравнению с амдшным урезанным говнищем даже не зен2, а на зен+).
Современные игры против бюджетных процессоров AMD Ryzen 5 3400G и Intel Core i3-9100 по версии экспертов Тomshardware
Илья Бойко
03:31
Кастом СЖО будет стоить как 9900k если не больше.Вот и говори после этого про горячие АМЛ
Флагманский 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X оказался быстрее пары Intel Xeon Platinum 8280 в бенчмарке SiSoftware
Андрей Титаренко
03:27
она дешевле 2070, по производительности как 2060s
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Mech GP OC: темный игрок
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