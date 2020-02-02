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После окончания поддержки народной операционной системы Windows 7, Microsoft поставила миллионы пользователей перед сложным выбором. Так, можно остаться на стремительно устаревающей ОС, подвергая безопасности свои личные данные. А можно купить новую систему Windows 10, которая стоит довольно недёшево, если вы, конечно, не ориентируетесь на непонятного происхождения ОЕМ-версии, которые лицензионными назвать можно с большой натяжкой. Как сообщают эксперты, есть третий выход.

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Возможность обновиться была всегда. Правда об этом знало минимальное количество пользователей. Что интересно, эксперты полагали, что после 14 января 2020 года лазейка будет окончательно закрыта. Однако ничего подобного не случилось. В настоящий момент есть по меньшей мере два способа, превратить вашу копию старушки «Семёрочки» в «Десятку».

Вам потребуется скачать помощник по обновлению от Microsoft, после чего сделать всё согласно инструкциям и при помощи скаченного образа установить новую операционку. Скажем откровенно, этот способ не для нас. Вы получите чистую систему, в которую нужно будет ввести лицензионный ключ. Сотрутся пользовательские файлы, настройки и программы. Мы пойдём другим путём. Для того, чтобы действительно превратить Windows 7 в новую версию ОС вам потребуется утилита Media Creation Tool. Эксперты сообщают, что разобраться с ней сможет даже новичок. Таким образом, наши подкованные читатели с лёгкостью проведут столько простую операцию.

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