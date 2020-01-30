Стала известна дата начала продаж процессоров Intel Core 10-го поколения
То и дело в интернете появляются слухи о процессорах Intel Core 10-го поколения. Согласно информации, нас ждут высокопроизводительные монстры с 10-ю физическими ядрами, тактовая частота которых будет с лёгкостью брать 5 ГГц. Ситуацию омрачают высокие показатели TDP. Эксперты заявляют, что в этом нет ничего удивительного, поскольку чипы производятся согласно нормам устаревшего 14-нм техпроцесса. Благодаря последней утечке стало известно о примерной дате выхода новых процессоров.
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Ключом к информации являются слухи о появлении материнских плат Intel Z490. Источники утверждают, что продажи материнских плат состоятся в мае 2020 года. Ясно, что выпустить процессоры на новом LGA 1200 без подходящих материнских плат нельзя, а значит, к этому моменту должно быть произведено достаточно плат для массового запуска.
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Ключевой характеристикой Comet Lake LGA1200 станет улучшенная подача питания. Кроме того, материнские платы будут лишены обратной совместимости с текущим поколением процессоров. Стоит отметить, что многие компании уже подготовили несколько вариантов материнских плат на базе чипсета Intel Z490, однако официального анонса ещё не было.
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