Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

То и дело в интернете появляются слухи о процессорах Intel Core 10-го поколения. Согласно информации, нас ждут высокопроизводительные монстры с 10-ю физическими ядрами, тактовая частота которых будет с лёгкостью брать 5 ГГц. Ситуацию омрачают высокие показатели TDP. Эксперты заявляют, что в этом нет ничего удивительного, поскольку чипы производятся согласно нормам устаревшего 14-нм техпроцесса. Благодаря последней утечке стало известно о примерной дате выхода новых процессоров.

реклама

Ключом к информации являются слухи о появлении материнских плат Intel Z490. Источники утверждают, что продажи материнских плат состоятся в мае 2020 года. Ясно, что выпустить процессоры на новом LGA 1200 без подходящих материнских плат нельзя, а значит, к этому моменту должно быть произведено достаточно плат для массового запуска.

реклама

Ключевой характеристикой Comet Lake LGA1200 станет улучшенная подача питания. Кроме того, материнские платы будут лишены обратной совместимости с текущим поколением процессоров. Стоит отметить, что многие компании уже подготовили несколько вариантов материнских плат на базе чипсета Intel Z490, однако официального анонса ещё не было.