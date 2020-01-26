MSI готовит приличный ассортимент материнских плат на базе чипсета Intel Z490
Ушедшая неделя не ограничилась появлением в базе данных ЕЭК упоминаний непосредственно о наборе системной логики Intel Z490. Материнские платы марки MSI на его основе прописались в этой базе данных в приличном ассортименте: MEG Z490 UNIFY, MPG Z490 GAMING PLUS, MEG Z490I UNIFY, MPG Z490 GAMING EDGE WIFI, MAG Z490 TOMAHAWK.
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рекламаОтдельной записью зарегистрированы материнские платы Creator Z490I, MPG Z490M GAMING EDGE WIFI, Z490-A PRO, MPG Z490 GAMING CARBON WIFI, MEG Z490 ACE, MEG Z490 GODLIKE. Как уже сообщали немецкие источники, производители материнских плат давно подготовили продукты на основе Intel Z490, но процессоры в исполнении LGA 1200 пока задерживаются с анонсом.
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