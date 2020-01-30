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На дворе 2020 год. На рынке существуют сотни моделей мониторов, разобраться в которых крайне сложно. На этот раз на помощь к нам приходят эксперты сайта techspot, которые предлагают остановить свой выбор на одной из моделей, которая подойдёт как настоящим геймерам, так и тем, кто играет лишь время от времени.

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Первое, на что советуют обратить внимание эксперты – на разрешение экрана. По их мнению, наиболее оптимальным разрешением в 2020 году является 2К (1440р). Всё, что меньше морально устарело, ведь вы покупаете монитор как минимум на три года вперёд. Точно также эксперты утверждают, что брать сейчас монитор с диагональю меньше 27 дюймов не стоит.

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LG 27GL850 27 Ultragear Nano IPS. 144 Гц, 4 мс, 95% охват стандарта DCI-P3 и многие другие преимущества делают его универсальным монитором. Единственным минусом можно назвать немного разочаровывающий чёрный цвет и низкую контрастность, однако стоит только принести домой этот монитор, и вы забудете о недостатках на долгие годы.

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LG 32GK650F QHD 32. Ключевыми особенностями этого монитора является высокая контрастность и идеальный чёрный. Кроме того, он стоит гораздо меньше аналогов IPS. Ну и не забывайте, что перед вами не 27-дюймовый монитор, а настоящий большой 32-дюймовый со всеми его преимуществами. Скорость отклика 1 мс и 144 Гц – это отличное дополнение, которое может стать решающим в выборе геймерского монитора.

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HP Omen X 27 240 Гц. Перед вами настоящая мечта киберспортсмена. 240 Гц превращают даже самого криворукого геймера в крутого снайпера. Цена не идеальна, однако эта модель переполнена современными технологиями, которые гарантируют владельцу непередаваемые ощущения в любимых играх.

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