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Совсем недавно Microsoft выпустила новый браузер Edge на основе Chromium. Стоит отметить, что он получился действительно современным и быстрым, в некоторых сценариях обходя популярный Google Chrome. Софтверный гигант пока не предоставил статистику того, сколько пользователей используют новый браузер, однако эксперты уже заметили, что Edge следит за пользователями.

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Как стало известно, даже после выключения, Edge собирает информацию о пользователе, работая в фоновом режиме. Изначально эта информация не афишировалась, но, после огласки, Microsoft сообщила, что работа в фоне не влияет на автономность. Мало того, якобы работа в фоне сделана для удобства пользователя, который может повторно запустить браузер гораздо быстрее, чем если бы он не висел в фоне.

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Эксперты нашли возможность отключить эту функцию. Найти решение можно по ссылке. Что любопытно, Google Chrome также работает в фоновом режиме, однако эксперты почему-то упрямо не замечают этого. Дополнительно указывается, что раньше браузеры открыто сообщали пользователю, что работают в фоновом режиме. Кроме того, какое-то время назад отключить эту функцию было просто. Сейчас она спрятана так глубоко, что обычному пользователю найти её практически нереально.