Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Отключаем потенциальный сбор телеметрии браузером Microsoft Edge

для раздела Блоги
+
До 50% скидки на всё но по принципу «один товар в одни руки»
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Большое снижение цен на RTX 2070
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Совсем недавно Microsoft выпустила новый браузер Edge на основе Chromium. Стоит отметить, что он получился действительно современным и быстрым, в некоторых сценариях обходя популярный Google Chrome. Софтверный гигант пока не предоставил статистику того, сколько пользователей используют новый браузер, однако эксперты уже заметили, что Edge следит за пользователями. 

реклама

Как стало известно, даже после выключения, Edge собирает информацию о пользователе, работая в фоновом режиме. Изначально эта информация не афишировалась, но, после огласки, Microsoft сообщила, что работа в фоне не влияет на автономность. Мало того, якобы работа в фоне сделана  для удобства пользователя, который может повторно запустить браузер гораздо быстрее, чем если бы он не висел в фоне. 

реклама

Эксперты нашли возможность отключить эту функцию. Найти решение можно по ссылке. Что любопытно, Google Chrome также работает в фоновом режиме, однако эксперты почему-то упрямо не замечают этого. Дополнительно указывается, что раньше браузеры открыто сообщали пользователю, что работают в фоновом режиме. Кроме того, какое-то время назад отключить эту функцию было просто. Сейчас она спрятана так глубоко, что обычному пользователю найти её практически нереально. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Сводное тестирование систем охлаждения на GeForce RTX 2070 Super
67
Обзор ноутбука ASUS X571G
12
Изучаем оптимизацию игр под многоядерные процессоры и технологии Hyper-Threading, SMT: январь 2020
29
Выбор лучших игровых компьютеров до 40 тысяч рублей: январь 2020
16
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 4
17
Скидки на BZFuture: купи антивирус за полцены и получи ключ на Windows 10 Pro бесплатно
47
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
121
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
77
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
80
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
117

Интересные материалы

Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 80
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 70
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 82
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 121
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 77
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 117

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на 8-ядерные процессоры AMD Ryzen 3700Х и 3800X опустились на 15% ниже рекомендованных
173
Тестирование «неправильного» процессора AMD Ryzen 5 1600AF, который никогда не должен был поступить в продажу от экспертов techspot
15
Xiaomi устраивает масштабную распродажу в России со скидками до 50%
14
Samsung рекордно снизила стоимость флагманов 2019 года: скидки достигают 700 долларов
34
Эксперты назвали самый лучший геймерский монитор, цена на который будет постоянно увеличиваться
69
Большая AMD Navi будет лучшей видеокартой для игр в разрешении 4K
87
Выгода от высокочастотной памяти в дуэте с процессорами AMD Ryzen 3000 крайне призрачна — результаты тестирования Corsair DDR4-5000 Vengeance LPX от AnandTech
97
Microsoft выпустит обновление Windows 7 для всех пользователей
12
Лиза Су вошла в состав совета директоров Cisco
18
Авторы эмулятора RPCS3 похвастались крупным обновлением: теперь в Uncharted 2 можно комфортно сыграть и на PC
19
В процессорах Intel обнаружена новая уязвимость, затрагивающая седьмое, восьмое, девятое и даже десятое поколение процессоров Core
100
Wraith Stealth: после перевода на 12-нм технологию AMD Ryzen 5 1600 получил менее производительный охладитель
11
Официально: дополнение «История Сэма» к Metro Exodus выйдет 11 февраля
26
Стоимость 12-ядерного процессора AMD Ryzen 9 3900X достигла минимальной отметки в $470
59
Лучшие антивирусы на Windows 10 для домашних пользователей за декабрь
27
Эксперт раскрыл причину появления множества ошибок в Windows 10
31
Праздник на улице «красных»: компания ASUS представила сразу несколько игровых видеокарт на базе чипа Radeon RX 5600 XT
9
Глобальная версия EMUI 10 вышла на Honor 8X, Honor 10 и Honor View 10
3
Стали известны системные требования WarCraft III Reforged
43
Microsoft сообщает о новой уязвимости Windows, которой подвержены сотни миллионов компьютеров
19

Популярные статьи

Изучаем оптимизацию игр под многоядерные процессоры и технологии Hyper-Threading, SMT: январь 2020
29
Сводное тестирование систем охлаждения на GeForce RTX 2070 Super
67
Обзор ноутбука ASUS X571G
12

Сейчас обсуждают

Ляд
00:37
Жду шестикрылые самолёты. Уже скоро.
В World of Tanks появились советские двуствольные танки
Валентин Пархоменко
00:35
Там по слову "толчок" уже и так всё понятно:D
Европа готовит свой первый HPC процессор
Сергей Максимов
00:25
Согласен, атака мертвецов была бы классной, я бы наверное заплакал даже
Сражение в живописных джунглях в трейлере шестой главы Battlefield V
REY_B_
00:08
Подсветка ушей геймера.... Вот только этого и не хватало! А звук 7,1, по какой технологии он реализовывается? На встройке Реалтек, достаточно включить 5,1/7,1 и воткнуть наушники, чтобы получить что-т...
Patriot выпустил гарнитуру с подсветкой и виртуальным объемным звучанием
John Smith
23:54
тут недавно было глобальная проблема с юсб у леново. Люди в ярости.
Новые модели ноутбуков ASUS на CES 2020
Александр Дедок
23:48
так это... тот кто придумывал такие танки явно под чем-то разгонным был :)))
В World of Tanks появились советские двуствольные танки
Алексей Полянский
23:47
Лол дцп... афтебернером ставлю 50 градусов 100% обороты, те любой тяж и я балдею.
Сводное тестирование систем охлаждения на GeForce RTX 2070 Super
Александр Дедок
23:44
ну если ты на древнем феноме сидишь или на чуть менее древнем ФХ - то вполне возможно :))) ну и у большинства тех кто сидит на таком железе и видеокарты соответствующие и ССД-диска нет - вот и результ...
В World of Tanks появились советские двуствольные танки
Валерий Марков
23:43
Техники не хватает , катюши , т 34 , ппш! Хочу видеть красный флаг ! Те кто больше всего воевал отсутствуют в игре .
Сражение в живописных джунглях в трейлере шестой главы Battlefield V
Тифон
23:39
Просто Билл Гейтс решил сделать операционку позволяющую иметь удаленный доступ к любому компьютеру. Ну и закрыл отдел поиска багов. А зачем, если баги специально зашиты в систему. А вот если фича юзае...
Эксперт раскрыл причину появления множества ошибок в Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем