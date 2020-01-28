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Некоторое время назад компания Eve начала сбор денег на невероятно крутой игровой монитор, который превосходит большинство моделей по характеристикам. Долгое время шли разработки, после чего лучший в мире монитор был представлен.

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Перед нами три варианта, каждый из которых имеет разные характеристики и, соответственно, разные цены. Сердцем Spectrum стала IPS панель LG 27GL850. Яркость двух старших моделей составляет 750 кд/м2, у младшей этот показатель равен 450 единиц. Время отклика порадует даже самых чувствительных геймеров, ведь оно составляет одну (1) мс.

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Размер каждой из трёх моделей равен 27-ми дюймам. Старшая модель получила разрешение 4К, в то время как младшие 2К. Наиболее интересна средняя по цене модель, которая оснащена частотой обновления 240 Гц. Младшая и старшая модель получили частоту обновления 144 Гц. Все мониторы покрывают 98% цветовой гаммы DCIP3. Младшая модель имеет сертификацию HDR400, остальные две – HDR600.

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Младшая модель оценена в 359 долларов, средняя в 499 долларов, старшая в 599 долларов. Подставка стоит 99 долларов и будет продаваться отдельно. Самое любопытное, что первая партия из 500 штук была раскуплена сразу, а вот дальше производитель заявил, что каждая следующая партия будет на 10 долларов дороже предыдущей. За самым лучшим геймерским монитором уже выстроилась очередь. Массовые продажи начнутся в 4 квартале 2020 года, однако сотни тысяч геймеров уже сейчас готовы оплатить заказ.