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Цены на 8-ядерные процессоры AMD Ryzen 3700Х и 3800X опустились на 15% ниже рекомендованных

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В 2019 году вышло третье поколения процессоров AMD Ryzen, построенное на 7-нм технологическом процессе архитектуры Zen 3. Это стало настоящим прорывом для рынка, который долгое время практически не двигался вперёд, прорастая на 5% в год. 

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Несмотря на то, что многие пользователи до сих пор относятся к продукции красной компании свысока, справедливо утверждая, что для игр лучше подходят процессоры Intel, обладающие гораздо более высокими тактовыми частотами, нельзя отрицать огромный вклад AMD в снижение цен, которое позволило перевести в массовый сегмент 6-ядерные чипы. Однако, судя по тому, как красные атакуют своими невероятными ценами, скоро каждый желающий сможет получить высокопроизводительный 8-ядерный 16-поточный процессор. Перед нами настоящий монстр, который вытягивает любые игры, а также превосходит самые мощные и дорогие процессоры Intel в сложных рабочих приложениях. 

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Сегодня на Amazon появилась возможность купить мощный процессор Ryzen 3800X за невероятные 339 долларов. Стоит отметить, что рекомендованная цена на него составляла 400 долларов. Мало того, долгое время ажиотаж на него был настолько огромен, что купить его дешевле 450 долларов было просто нереально. Неизвестно, с чем связан подобный аттракцион невиданной щедрости. Возможно, AMD готовится к выходу новых процессоров. А может просто пришло время показать синим, кто истинный хозяин на рынке процессоров.

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P.S. Кстати, там же можно взять Ryzen 3700Х всего за 325 долларов.

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ZeroCooolX
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NordWind
09:07
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Цены на 8-ядерные процессоры AMD Ryzen 3700Х и 3800X опустились на 15% ниже рекомендованных
Kae'f Saga
09:04
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Цены на 8-ядерные процессоры AMD Ryzen 3700Х и 3800X опустились на 15% ниже рекомендованных
Nikolay Yeryomenko
09:04
Потому что в QHD карты хуже справляются и тогда процессор больше простаивает - меньше загружен. Это можно увидеть по мониторингу в тестах - идиот.
Цены на 8-ядерные процессоры AMD Ryzen 3700Х и 3800X опустились на 15% ниже рекомендованных
APPSYHHIT
08:58
10900к
Цены на 8-ядерные процессоры AMD Ryzen 3700Х и 3800X опустились на 15% ниже рекомендованных
APPSYHHIT
08:58
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Цены на 8-ядерные процессоры AMD Ryzen 3700Х и 3800X опустились на 15% ниже рекомендованных
APPSYHHIT
08:57
Ты идиот с чего бы это на full hd самая большая нагрузка
Цены на 8-ядерные процессоры AMD Ryzen 3700Х и 3800X опустились на 15% ниже рекомендованных
NordWind
08:56
Это фантастика. В реальности должно быть "делаем виндос 10 как вынь 7"
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