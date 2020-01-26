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Какое-то время назад компания Intel сообщила, что планирует внедрить трассировку лучей в свои будущие решения. До сегодняшнего дня не было неизвестно, когда это случится, и какое поколение видеокарт получит эту долгожданную функцию. Как сообщается, видеокарта Intel Xe DG1 окажется первой, которая сможет порадовать своих владельцев волшебными лучиками.

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Энтузиаст, который обнаружил упоминание о трассировке лучей в драйверах Intel API DXR, утверждает, что код уже разослан крупным разработчикам ПО, которые должны адаптировать свои продукты под новую технологию. Эксперты полагают, что дискретные видеокарты Intel получат аппаратную трассировку лучей, которая будет осуществляться не только силами GPU, но и CPU.

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Как поясняют аналитики, всё это может быть большим планом компании, который выходит далеко за пределы только одной технологии трассировки лучей. Последние данные подтверждают , что будущие дискретные видеокарты Intel смогут работать в тандеме с интегрированной графикой. Это позволит значительно усилить игровую производительность, сделав, к примеру, интегрированную видеокарту ответственной за выполнение трассировки лучей.

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Стоит отметить, что это не первая попытка Intel внедрить трассировку лучей в свои процессоры. Предыдущая попытка не увенчалась успехом, о чём свидетельствует тот факт, что даже наши читатели уже не вспомнит о таком продукте, как Larrabee. Но самое любопытное, что видеокарты Intel с поддержкой трассировки лучей могу выйти раньше, чем производительные решения на базе этой же технологии от AMD.