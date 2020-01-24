Видеокарта Intel Xe DG1 оказалась на 40% быстрее AMD Ryzen 4000 в 3DMark 11
Очень скоро должны выйти новые гибридные процессоры серии Ryzen 4000. Их фишкой будет повышенная тактовая частота и мощная графика, которая с лёгкостью обходит аналоги Intel. Также сообщается, что AMD смогла подтянуть производительность и процессорной части, в результате чего новинки будут обходить своих коллег из синего лагеря с большим отрывом.
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Казалось бы, самое время для Intel начать посыпать голову пеплом и вспоминать о прошлых победах. Как выяснилось, синяя команда не собирается предаваться самобичеванию. В рукаве у Intel есть козырная карта в виде дискретной графики Xe DG1. Согласно последним сообщениям, инженерная версия этой видеокарты опережает графику в интегрированной видеокарте красных на 40%.
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По мнению экспертов, это отличные новости. Особенно, стоит учитывать последнюю информацию, согласно которой Intel планирует реализовать в своих будущих видеокартах режим параллельной работы, когда дискретная карта Xe DG1 будет работать вместе с интегрированной графикой, обеспечивая увеличенную производительность в играх. В любом случае, всё будут решать цены, которые выставит на свою продукцию Intel. Если её энергоэффективные карточки получат привлекательный ценник, то нет сомнения, что пользователи разберут такие карточки, как горячие пирожки.
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