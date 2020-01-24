Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В драйверах AMD найдены критические ошибки, позволяющие получить удалённый доступ к компьютеру

для раздела Блоги
10
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Новейшие RX 5600 XT Gigabyte Gaming в Регарде
До 50% скидки на всё - Киберпонедельник в Ситилинк
Новейшие RX 5600 XT MSI в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Многие пользователи привыкли обновлять драйвер для видеокарты с периодичностью, которая не является рекомендованной производителем. Однако, когда обнаруживается критическая уязвимость, считается правильным сообщить о найденных ошибках владельцам видеокарт, попросив их установить последнюю версию драйвера. 

реклама

Именно так поступает Nvidia, не стесняясь проблем, доказывая пользователям, что держит руку на пульсе, переживая за их безопасность. Как сообщается, совсем по-другому действует AMD. В своей последней версии ПО Adrenalin 20.1.1, красные исправили четыре критических уязвимости, не сообщив об этом прессе и даже не указав проблемы в описании к драйверам. 

реклама

Итак, были закрыты: CVE-2019-5124, CVE-2019-5146, CVE-2019-5147 и CVE-2019-5183. Первые три приводят к сбоям в играх, в результате чего наступает  сбой в работе драйвера, а последняя несёт потенциальный риск удалённого доступа к файлам пользователя. Проблема состоит в файле драйвера AMD Radeon ATIDXX64.dll. Уязвимость актуальна для всех видеокарт Radeon, поддерживающих DirectX 12 и присутствует только на операционной системы Windows 10.

Эксперты считают недопустимым поведение, при котором подобные уязвимости скрываются от сообщества. Всем, кого данная проблема касается, рекомендуется срочно обновить драйвер до последней версии. Чем больше пользователей скачают новую версию ПО, тем менее эффективными будут усилия мошенников, которые активно используют эти и другие массовые ошибки. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.9 из 5
голосов: 7
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Скидки на BZFuture: купи антивирус за полцены и получи ключ на Windows 10 Pro бесплатно
29
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
46
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
68
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
75
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
114
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC: Grand Premium – исправление ошибок
15
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Need for Speed Heat
40
Выбор лучших игровых компьютеров до 30 тысяч рублей: январь 2020
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Formula
41
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
78

Интересные материалы

Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 70
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 78
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 500
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 75
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 114
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 68

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарта Intel Xe DG1 оказалась на 40% быстрее AMD Ryzen 4000 в 3DMark 11
71
Microsoft начнёт показывать рекламу в Windows 10, стимулируя переход на помесячную оплату
48
Первые владельцы видеокарт Radeon RX 5600 XT столкнулись с множеством багов в драйвере
179
Видеокарта AMD Radeon 5950 XT превзойдёт GeForce RTX 2080 Ti и получит мощность в 17,5 TFLOP
189
Недорогой SSD SN550 M.2 500 ГБ PCIe-3.0 от Western Digital упал до рекордно низкой цены $65
27
4-ядерный Intel Core i3-10100 с поддержкой Hyper-Threading не смог превзойти AMD Ryzen 5 3500X в бенчмарке 3DMark 11
40
Xiaomi прекращает поддержку двух популярных смартфонов
9
AMD негласно усилила кулер Wraith Prism двумя дополнительными тепловыми трубками
96
Microsoft выпустит PowerLauncher для Windows 10
16
Выбираем лучшую видеокарту зимы 2020 – Radeon RX 5700 против GeForce RTX 2060 Super – оптимальный выбор по лучшей цене по мнению экспертов pcgamesn
41
Цена на PlayStaion 4 опустилась до 250 долларов, в России цены остались на месте
32
EVGA GeForce RTX 2060 KO на базе старшего GPU TU104 оказалась вплоть до полутора раз производительнее оригинальной модели — тестирование Gamers Nexus
17
В России анонсированы кулеры AeroCool Duo 12, AeroCool Duo 14 и AeroCool Duo 20
19
Дискретная графика Intel DG1 сверкнула характеристиками в Geekbench
22
Стало известно, что за приложения будут предустанавливать на смартфоны в России
107
Автор God of War прокомментировал ситуацию, произошедшую с Cyberpunk 2077
14
Matrox и NVIDIA: наконец-то вместе
11
Huawei объявила огромные скидки до 15 000р и подарки к покупкам с 27 по 30 января
5
Слух: релиз Cyberpunk 2077 отложили из-за серьёзных проблем с оптимизацией на консолях
56
В Steam стартовала распродажа в честь лунного Нового года
7

Популярные статьи

Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
68
Оптимальная среднебюджетная игровая сборка в 2020 году на процессоре от AMD
124
Система на Ryzen Threadripper 3970X — сборка. Материнская плата Gigabyte TRX40 AORUS XTREME — о чем не говорят в обзорах
85
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
46
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — Inno3D GeForce GTX 1080 Twin X2
18
Как правильно настроить бэкап и сохранить ваши важные данные
12
Скидки на BZFuture: купи антивирус за полцены и получи ключ на Windows 10 Pro бесплатно
29

Сейчас обсуждают

mo3ulla
15:40
линукс без поддержки выглядит примерно так ой простите не могу я вам выдать ваш пасспорт . у нас система после обновления перестала печатать . я написала на форум бубунты . а также в reddit . приход...
Полиция России не будет переходить на Windows 10 – закуплена отечественная Astra Linux
Иван Иванов
15:39
Нет, речь именно о Windows, а не об офисных программах Microsoft. Рекламу они затолкали в меню пуск, в панель задач и в программу Wordpad, являющуюся частью покупаемой за деньги Windows. Попробуйте в ...
Microsoft начнёт показывать рекламу в Windows 10, стимулируя переход на помесячную оплату
D3m0n
15:39
Базовая телеметрия касперсокого бесплатна.
Стало известно, что за приложения будут предустанавливать на смартфоны в России
mo3ulla
15:38
1. вообще все дистрибутивы для крупного и среднего бизнеса -ПЛАТНЫЕ - сюрприз да . думаете как живут red hat - да и сама бубунта .. не на донаты же ? 2. а думаете гос органы не проверяют каждый апде...
Полиция России не будет переходить на Windows 10 – закуплена отечественная Astra Linux
-=metallist=-
15:38
Ага
Полиция России не будет переходить на Windows 10 – закуплена отечественная Astra Linux
lesik78
15:37
а че, феникс не смог из веги64 смоделировать 5700 и 5700хт? незачот
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
АлкоголикИзМосквы
15:36
Это был бы полный зашквар.
Полиция России не будет переходить на Windows 10 – закуплена отечественная Astra Linux
Zelot
15:35
есть официальные данные. поищу вечером, напишу
В драйверах AMD найдены критические ошибки, позволяющие получить удалённый доступ к компьютеру
АлкоголикИзМосквы
15:35
Имеют прямое и непосредственное отношение, т. к. это они и есть. Да, в РФ не присваиваются наименования "Город-герой". В РФ присваиваются наименования "Город воинской славы". Но старые никто не отменя...
Полиция России не будет переходить на Windows 10 – закуплена отечественная Astra Linux
D3m0n
15:35
Не верю! Давай ̶т̶е̶с̶т̶ы̶ картинки от Фени!
Видеокарта Intel Xe DG1 оказалась на 40% быстрее AMD Ryzen 4000 в 3DMark 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем