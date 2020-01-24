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Многие пользователи привыкли обновлять драйвер для видеокарты с периодичностью, которая не является рекомендованной производителем. Однако, когда обнаруживается критическая уязвимость, считается правильным сообщить о найденных ошибках владельцам видеокарт, попросив их установить последнюю версию драйвера.

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Именно так поступает Nvidia, не стесняясь проблем, доказывая пользователям, что держит руку на пульсе, переживая за их безопасность. Как сообщается , совсем по-другому действует AMD. В своей последней версии ПО Adrenalin 20.1.1, красные исправили четыре критических уязвимости, не сообщив об этом прессе и даже не указав проблемы в описании к драйверам.

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Итак, были закрыты: CVE-2019-5124, CVE-2019-5146, CVE-2019-5147 и CVE-2019-5183. Первые три приводят к сбоям в играх, в результате чего наступает сбой в работе драйвера, а последняя несёт потенциальный риск удалённого доступа к файлам пользователя. Проблема состоит в файле драйвера AMD Radeon ATIDXX64.dll. Уязвимость актуальна для всех видеокарт Radeon, поддерживающих DirectX 12 и присутствует только на операционной системы Windows 10.

Эксперты считают недопустимым поведение, при котором подобные уязвимости скрываются от сообщества. Всем, кого данная проблема касается, рекомендуется срочно обновить драйвер до последней версии. Чем больше пользователей скачают новую версию ПО, тем менее эффективными будут усилия мошенников, которые активно используют эти и другие массовые ошибки.