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В драйвере NVIDIA найдена критическая уязвимость - затронуты все версии Windows 7 и Windows 10

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Операционная система Windows 10 неидеальна. Постоянные баги вот уже три года портят жизнь обычным пользователям. Стоит отметить, что Microsoft оперативно устраняет неполадки, однако, это не спасает от новых проблем, которые появляются с каждым новым обновлением. Многие пользователи уже привыкли к такой цикличности. Но, к чему привыкнуть сложно, так это к критическим ошибкам в драйверах сторонних производителей, которые могут нести потенциальную опасность личным данным.

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Как сообщается, в текущей версии драйвера для видеокарт NVIDIA была найдена критическая ошибка CVE ‑ 2019‑5702, которая позволяет злоумышленнику взять устройство под свой полный контроль. 

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Сообщается, что все актуальные версии Windows подвержены потенциальной опасности. Дополнительно указывается, что получить контроль над устройством можно только через локальный доступ либо после того, как на компьютере жертвы будет запущен вредоносный код, который позволит удалённо управлять компьютером. 

Как указывает NVIDIA, тем, кто привык месяцами сидеть на старых драйверах, нужно беспокоиться не меньше, ведь уязвимость затронула все версии драйвера за последние годы. Для того, чтобы обезопасить себя от проникновения, рекомендуется скачать последнюю версию NVIDIA GeForce Experience 3.20.2.34, которая, по заявлению компании, отличается высокой стабильностью. Тем не менее, можно заметить, что за последний год было несколько похожих ситуаций, а значит, ни о какой стабильности и безопасности пока речь не идёт. 

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Надо срочно брать амд, а то вдруг в жопу выeбут, ведь из очко неуязвимо
В драйвере NVIDIA найдена критическая уязвимость - затронуты все версии Windows 7 и Windows 10
wwr222
19:48
Конечно есть.Только Амудэшники в упор их видеть не хотят.
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