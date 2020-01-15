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14 января вышло последнее обновления для операционной системы Windows 7 за номером KB4534314. По необъяснимым причинам это событие совпало с обнаруженной критической уязвимостью, которая была найдена на всех версиях настольных операционных систем Windows за 20 лет. Microsoft никак не прокомментировала проблему, однако выступила с заявлением, в котором попросила всех срочно обезопасить свой компьютер.

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Как сообщают эксперты, обновления – это далеко не единственная проблема, которая нависла над миллионами пользователей устаревшей системы. Так, те, кто продолжает использовать Windows 7, теряют доступ к многим ключевых сервисам компании, которые будут выпущены в ближайшее время. На самом деле никто точно не знает, когда начнётся исход крупных производителей ПО из Windows 7. Эксперты полагают, что уже к началу 2021 года это явление приобретёт массовый характер.

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Таким образом у Microsoft есть целый год на то, чтобы убедить тех, кто упрямо сидит на «Семёрке», купить новую операционку. Ясно, что сделано это будет далеко не дружелюбными способами. Впереди нас ждут десятки маркетинговых приёмов, множество уязвимостей, которые внезапно обнаружатся в старой системе, а также много того, о чём мы даже не догадываемся. В любом случае, пока Microsoft не делает резких движений, довольно сдержанно предлагая перейти на новую ОС, сохранив при этом свой лицензионный ключ.