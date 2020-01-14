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Новая критическая уязвимость ставит под угрозу все ОС Windows за 20 лет - ошибка в crypt32.dll позволит вредоносным программам обманывать антивирусы и выдавать себя за легальное ПО

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14 января для сотен миллионов пользователей стало важным днём. В этот день Microsoft прекратила поддержку популярной операционной системы Windows 7. Как выяснилось, это не единственный подарок от софтверного гиганта.

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На вторник намечен выход так называемого First Patch Tuesday для операционной системы Windows 10. Однако, ещё перед тем, как Microsoft объявила о его выходе, в сети появилась информация о новой критической угрозе, которая распространяется на все операционные системы, вышедшие за последние 20 лет. Ошибка содержится в файле crypt32.dll. Как сообщают эксперты, этот файл позволяет злоумышленникам подделывать цифровую подпись вредоносным программам, после чего даже антивирусы воспринимают их как легальное ПО. 

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Ситуация настолько серьёзная, что её подтвердили даже сотрудники АНБ, которые, как и другие военные ведомства, уже получили исправления. Microsoft настоятельно рекомендует всем пользователям получить это обновление. К сожалению, неясно, получат ли исправления такие устаревшие ОС как Windows ХР и Windows Vista, также как неясно, были ли включены заплатки в последнее обновление для Windows 7. 

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С чем был связана такой переполох, не сообщается. Возможно, кто-то уже начал активно использовать текущий баг, однако, софтверный гигант продолжает хранить молчание. 

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Suho
23:48
Значит для АНБ эта дыра ужу не актуальна. Для АНБ мелкософт выпустил другие уязвимости.
Новая критическая уязвимость ставит под угрозу все ОС Windows за 20 лет - ошибка в crypt32.dll позволит вредоносным программам обманывать антивирусы и выдавать себя за легальное ПО
Adam Smith
23:46
слушай, я вот понять не могу, может ты разъяснишь. Сейчас изучаю мобильный 2200U Запускаю прайм и температура доходит до 40 и далее встает колом, не вверх, не вниз при этом бустит до 2,6. получается п...
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