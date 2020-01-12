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Windows 7 остался 1 день – 3 эффективных способа решения проблемы

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Если вы считаете, что Windows 7 самая лучшая операционная система всех времён и народов и упрямо не переходите на новую Windows 10, то у нас есть для вас плохая информация: через день старая добрая «Семёрка» перестанет быть актуальной. В этом материале мы постараемся дать вам информацию о том, как быть и что делать. 

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Первое: сообщество KDE предложило всем тем, кто не может определиться, перейти на Linux. Это перспективная оболочка, которая не славится лёгкостью и быстротой, но очень пластична и имеет лёгкие настройки. А ведь это именно то, что нужно тем, кто привык иметь всё под рукой. Привычное меню, встроенный эмулятор программ Windows и многое другое. Отличный вариант.

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Второе: пользователи технического форума mydigitallife нашли возможность получать дальнейшие обновления безопасности для Windows 7. Наши читатели сообщали, что сделать это сложно, якобы они не могут зарегистрироваться на сайте. Что же, этот способ не рассчитан на домохозяек. Дерзайте, мы опробовали всё на себе и можем порекомендовать его и вам, ведь 3 года обновлений – это отличный способ сделать свою систему актуальной. 

Третье: ребята с reddit напомнили, что можно взять и вручную обновиться до Windows 10. Способ простой, нужно скачать утилиту Media Creation Tool и ввести лицензионный ключ.

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А теперь давайте поговорим о том, что ожидает пользователей Windows 7, если они не перейдут на Windows 10. Скорее всего в ближайшие 2 года игроделы перестанут выпускать под «Семёрку» игры, а производители ПО откажут в новых программах и антивирусах, как это было с популярной Windows ХР. Первой о сроках объявила Google, которая сказала, что через 18 месяцев браузер Chrome не будет поддерживаться для Windows 7. Ясно, что этому примеру последуют и другие, что окончательно похоронит нашу любимую систему. Выбор за вами. Не благодарите. 

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