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Если вы считаете, что Windows 7 самая лучшая операционная система всех времён и народов и упрямо не переходите на новую Windows 10, то у нас есть для вас плохая информация: через день старая добрая «Семёрка» перестанет быть актуальной. В этом материале мы постараемся дать вам информацию о том, как быть и что делать.

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Первое: сообщество KDE предложило всем тем, кто не может определиться, перейти на Linux. Это перспективная оболочка, которая не славится лёгкостью и быстротой, но очень пластична и имеет лёгкие настройки. А ведь это именно то, что нужно тем, кто привык иметь всё под рукой. Привычное меню, встроенный эмулятор программ Windows и многое другое. Отличный вариант.

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: пользователи технического форума mydigitallife нашли возможность получать дальнейшие обновления безопасности для Windows 7. Наши читатели сообщали , что сделать это сложно, якобы они не могут зарегистрироваться на сайте. Что же, этот способ не рассчитан на домохозяек. Дерзайте, мы опробовали всё на себе и можем порекомендовать его и вам, ведь 3 года обновлений – это отличный способ сделать свою систему актуальной.

Третье: ребята с reddit напомнили, что можно взять и вручную обновиться до Windows 10. Способ простой, нужно скачать утилиту Media Creation Tool и ввести лицензионный ключ.

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А теперь давайте поговорим о том, что ожидает пользователей Windows 7, если они не перейдут на Windows 10. Скорее всего в ближайшие 2 года игроделы перестанут выпускать под «Семёрку» игры, а производители ПО откажут в новых программах и антивирусах, как это было с популярной Windows ХР. Первой о сроках объявила Google, которая сказала, что через 18 месяцев браузер Chrome не будет поддерживаться для Windows 7. Ясно, что этому примеру последуют и другие, что окончательно похоронит нашу любимую систему. Выбор за вами. Не благодарите.