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14 января миллионы пользователей операционной системы Windows 7 потеряют возможность официальной поддержки и обновлений безопасности. Многие наши читатели уже подкованы и прекрасно знают, как эту проблему решить, однако, есть и такие, кто просто не понимает, что же делать дальше. Именно для них международное сообщество KDE разработало специальную версию операционной системы, которая позволит забыть о проблемах, не лишившись безопасности и удобства привычной ОС.

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KDE Plasma – это отличный выход из положения. Рабочий стол очень напоминает старую добрую «Семёрку». Мало того, поскольку система построена на базе Linux, каждый может настроить её по своему вкусу. Как пишет сообщество пользователей KDE, вместо того, чтобы переходить на Windows 10, которая тратит десятки часов на обновления, вторгается в конфиденциальность и грешит сотнями уязвимостей, лучше перейти на перспективную KDE Plasma, которая уже через 30 минут будет полностью готова к работе, не имея недостатков «Десятки».

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Что до стандартных программ, то большая часть из них имеет отличные аналоги. В случае, если вам нужна именно конкретная программа из Windows, вы можете воспользоваться службой Wine, которая способна запустить практически любую программу, созданную для Windows. С играми тоже нет проблем. Steam поддерживает тысячи игр. Кроме того, есть Рroton – инструмент, который позволяет запускать Windows-эксклюзивные на Linux. Легко и просто. Не благодарите.