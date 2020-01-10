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Главный вопрос, который интересует миллионы пользователей операционной системы Windows 7: сколь долго разработчики будут поддерживать программы для неё в актуальном состоянии. Ведь именно это, а не что-то другое заставит людей перейти на новую «Десятку». Одной из первых о дате окончания поддержки своего браузера сообщила Google.

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Долгое время ОС Windows ХР никак не хотела сдавать позиции, однако, после того, как Google отказалась от выпуска обновлений для своего браузера Chrome для этой системы, пользователи стремительно мигрировали на более новые операционки. Масштабы миграции увеличились после того, как и другие браузеры подключились к начинанию Google. В итоге, в настоящее время доля Windows ХР практически незаметна.

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