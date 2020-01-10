Google назвала дату окончания поддержки браузера Chrome для Windows 7
Главный вопрос, который интересует миллионы пользователей операционной системы Windows 7: сколь долго разработчики будут поддерживать программы для неё в актуальном состоянии. Ведь именно это, а не что-то другое заставит людей перейти на новую «Десятку». Одной из первых о дате окончания поддержки своего браузера сообщила Google.
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Долгое время ОС Windows ХР никак не хотела сдавать позиции, однако, после того, как Google отказалась от выпуска обновлений для своего браузера Chrome для этой системы, пользователи стремительно мигрировали на более новые операционки. Масштабы миграции увеличились после того, как и другие браузеры подключились к начинанию Google. В итоге, в настоящее время доля Windows ХР практически незаметна.
рекламаПо данным сайта softpedia, у пользователей Windows 7 есть ещё 18 месяцев, прежде чем Google Chrome перестанет получать обновления. Как заявляет представитель поискового гиганта, такой большой срок был дан специально для того, чтобы пользователи успели мигрировать на новую Windows 10. Представители Google настоятельно просят не оставлять переход на последние дни окончания срока, а сделать это заранее, побеспокоившись о своей безопасности. Последние обновления на самый популярный браузер придут 15 июля 2021 года.
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