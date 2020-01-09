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Microsoft планирует перевести обновления Windows 10 на новую стратегию Тик-Так

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Недавно мы сообщали, что следующее обновление Windows 10, которое скорее всего выйдет весной 2020 года, может существенно ускорить производительность операционной системы. Как стало известно, на этом планы софтверного гиганта не заканчиваются.

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Обновление Windows 10 за номером 1903 стало катастрофой для многих пользователей ПК. Десятки багов, множество уязвимостей и неприятных глюков – всё это стало результатом первого обновления, вышедшего в 2019 году. В ноябре 2019 года вышло обновление 1909, которое не только залатало дыры, но и решило почти все существовавшие проблемы. 

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Видимо, такая практика пришлась по душе боссам Microsoft. Весеннее обновление - 20H1 будет большим и важным, а осеннее 20H2 сосредоточится на шлифовке накопившихся проблем. Если верить слухам, то это означает, что Microsoft собирается перевести обновления ОС на излюбленную стратегию производителей процессоров Тик-Так (Tick-Tock). Как утверждают эксперты, такой стратегии будут рады в первую очередь крупные компании, для которых перевод тысяч компьютеров на новую версию всегда сопровождается множеством проблем и сложностей. 

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Хотя, есть и другая версия, почему Тик-Так, может стать новой стратегией Microsoft. Так, вполне возможно, руководители софтверного гиганта предполагают, что инженеры снова напортачат и весеннее обновление 2020 года будет таким же ужасным, как и то, что мы видели весной 2019. А значит, придётся не улучшать ОС, добавляя в нее новые функции, а снова закрывать дыры. Именно для этого и подойдёт новая стратегия распространения обновлений Тик-Так. 

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