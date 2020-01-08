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Microsoft долгие годы пытается решить проблему с багами и постоянными проблемами в своей операционной системе Windows 10. Часть из этих планов реализуются, а другие порождают новые сложности, вызывая гнев у уставших ждать решения пользователей. При этом, каждый год софтверный гигант рассказывает, что вот-вот улучшит быстродействие системы, сделав её интуитивной и удобной. Если вы устали ждать, то у нас есть отличные новости: судя по всему, весной всех нас ждёт неплохая прибавка к производительности.

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Как сообщает Microsoft, было проведено исследование поведения инсайдеров, в результате чего выяснилось, что почти все они отключают индексирование поиска, говоря о том, что эта функция существенно замедляет работу операционной системы. В ходе дополнительных опросов стало ясно, что инсайдеры считают эту опцию бесполезной и не собираются использовать её в дальнейшем.

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Именно эти факты стали определяющими в решении Microsoft переработать функцию индексирования поиска. Итак, теперь в некоторых случаях эта опция будет автоматически отключаться: в игровом режиме, в некоторых режимах энергосбережения, при использовании процессора другими приложениями свыше 80% и диска свыше 70%, а также при низком уровне заряда.

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Скорее всего следующая стабильная версия Microsoft Windows 10 года выйдет не раньше весны. Главное за это время не выпустить несколько кривых обновлений, которые снова потом придётся исправлять весь год.