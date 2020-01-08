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Настольная операционная система Windows 10 пестрит багами и всяческими ошибками. В последней версии за номером 1909 почти все проблемы были решены, однако, софтверному гиганту есть ещё над чем поработать. В связи с этим многие пользователи говорят, что вместо профессиональных бететестеров Microsoft использует бесплатных, купивших лицензионную версию ОС. Нельзя сказать, что они полностью неправы. Тем не мене, существует небольшой круг лиц, которые первыми сталкиваются с ошибками Windows 10. Это так называемые инсайдеры.

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Каждый раз находя ошибку, эти люди детально её описывают и оставляют свой отзыв, выставляя оценку программе. Так, можно выбрать пункты: «Люблю», «Нравится», «Нормально», «Не нравится», «Ненавижу». Всё это относится к тому, насколько хороша та или иная программа. Пользователи Твиттер давно заметили, что в последнее время выставить оценку «Ненавижу» браузеру Microsoft Edge стало невозможно.

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Как сообщают эксперты, налицо откровенная манипуляция, когда компания предпочитает не замечать такую оплошность, используя её для повышения оценочного рейтинга программы. Что любопытно, некоторые пользователи сообщили об ошибке ещё 4 месяца назад, однако, Microsoft старательно игнорирует эту проблему. Всё это не позволяет по-настоящему обвинять компанию в подтасовке результатов, ведь у многих опция работает корректно. Тем не менее, многие инсайдеры относятся к таким поступкам с подозрением.