Microsoft не считает массовые ошибки Windows 10 критическими и не собирается решать их в кратчайшие сроки
Последняя версия Windows 10 за номером 1909 стала одной из самых стабильных за долгие годы существования этой операционной системы. Между тем, нельзя сказать, что все ошибки были окончательно устранены. Так, известно о досадной проблеме, которая не позволяет пользоваться поиском в полной мере.
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Суть проблемы состоит в том, что каждый раз, когда вы пытаетесь кликнуть по строке поиска правой кнопкой и вставить туда текст из буфера обмена, ничего не происходит. Таким образом, становится очень неудобно вводить названия файлов на иностранных языках, вынуждая пользователей каждый раз набирать весь текст самостоятельно.
рекламаЭксперты сайта windowslatest пообщались несколькими работниками Microsoft перед началом новогодних праздников и откровенно удивились позиции софтверного гиганта. Как оказалось, исправление существует и тестируется в настоящее время в версии Windows 10 20H1, для тех, кто участвует в программе Windows Insider. А вот до остальных пользователей очередь пока не дошла.
рекламаПредставитель Microsoft сообщил, что даже несмотря на массовость ошибки, она не считается критической, а значит, получит исправление по остаточному принципу. Если конкретно, то скорее всего в феврале мы и получим это исправление.
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