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Видеокарта Radeon RX 5600 XT не оставит шансов производительным видеокартам NVIDIA до 300 долларов – сообщают эксперты tomshardware

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В рамках ежегодной выставки CES 2020 руководитель компании AMD Лиза Су представила новую видеокарту Radeon RX 5600 XT. Она ещё не попала в руки к исследователям, однако, официальная информация от производителя уже сейчас позволяет сделать некоторые выводы.

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Ещё до официального анонса мы получили доступ к утечкам, которые позволили заранее узнать, что собой представляет новинка. Напомним: сердцем карты стал чип Navi 10 основанный на архитектуре RDNA и изготовленный по 7-нм техпроцессу. Перед нами его полная версия, а значит, видеокарта получила очень мощную начинку и обладает высоким потенциалом. Единственным компромиссом стали пониженные тактовые частоты и 192-битная шина. 

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И в этом случае, крайне важно было узнать рекомендованную цену. Ранее мы слышали о 300 долларах, что ставило эту видеокарту в сложные конкурентные условия. В ходе презентации была озвучена цена в 279 долларов, что позволяет надеяться на отличные продажи. 

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Особенно интересна текущая цена в сравнении с другими видеокартами. Так, Radeon RX 5600 XT обеспечивает в 2,1 раза более высокую производительность на ватт по сравнению с популярной RX 590 или на 42% при потреблении на 33% меньше энергии. Также новинка на 55% быстрее GeForce GTX 1060 6GB, на 10-20% быстрее GeForce GTX 1660 Ti и на 5-15% быстрее GTX 1660 Super OC.

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Видеокарта поступит в продажу 21 января по цене в 279 долларов. Неизвестно, смогут ли производители удержать цену на приемлемом уровне. Если им удастся держаться в рамках 279 долларов, то перед нами потенциальный хит, который не оставит шансов производительным видеокартам NVIDIA до 300 долларов.

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