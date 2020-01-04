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6 января на CES 2020 будет анонсирована перспективная видеокарта Radeon RX 5600 XT. Мы уже знаем почти все характеристики этой карты. Что до цен, то эксперты не смогли прийти к единому мнению. Сегодня у нас есть отличная возможность убедиться в точности узнать, выставит ли AMD на свою видеокарту конкурентную цену или снова завысит её на 30-50 долларов.

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Источники получили доступ к утечкам видеокарт производства XFX, Asrock и MSI. В таблице мы видим, что AMD не стала урезать свою флагманскую архитектуру Navi 10, ограничившись пониженными тактовыми частотами, 192-битной шиной памяти, которая уменьшилась до 6 Гб. В итоге пропускная способность памяти существенно понизилась с 448 до 288 Гб/с.

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Что до цены, то хороших новостей не будет. Источники указывают на официальную цену в 300 долларов. Однако, есть сведения, что партнёры смогут предлагать модели по цене в 279 долларов. В настоящее время неясно, будет ли такая цена привлекательной для продукта, который должен соперничать с одной из наиболее популярных карт GeForce RTX 2060, при этом предлагая аналогичную цену и отсутствие трассировки лучей.

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Как бы там ни было, 6 января мы точно узнаем как цены, так и позиционирование новых видеокарт.