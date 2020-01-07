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14 января окончится срок официальной поддержки настольной операционной системы Windows 7. Многие пользователи считают, что она гораздо удобнее новой Windows 10. Однако, Microsoft неумолимо заявила, что отсрочек не будет. Между тем, многие пользователи решили сравнить старую версию Windows 95 с новенькой Windows 10 и пришли к удивительным выводам.

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Как оказалось, старая операционка была не только проще, но и понятнее. Все настройки были на привычных местах, а главное, их можно было легко найти. Не менее важно, что любой пользователь мог быстро освоить управление операционной системой, зная, как получить быстрый доступ к тем или иным элементам интерфейса.

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Что до Windows 10, то, как пишут пользователи, настройки системы больше напоминают лабиринт, где нужные команды скрываются в неожиданных местах и со временем никак не запоминаются. Ещё более непонятна визуальная составляющая экосистемы Windows 10. Так, привычные многим элементы системы, даже находясь на своих местах, потеряли интуитивность. Новые цветовые схемы, невидимая полоска прокрутки окна и десятки других элементов делают эту операционную систему недружелюбной как к новым пользователям, так и к тем, кто обладает немалым опытом работы.