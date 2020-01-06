Представлен самый быстрый монитор в мире с частотой обновления 360 Гц – ROG Swift 360
Если вам кажется, что 240 Гц это много, а человеческий глаз не видит разницу между 144 и 60-герцовыми дисплеями, то вы окончательно и бесповоротно отстали от современных тенденций. Компания Asus представила свой новый монитор ROG Swift 360, который может похвастать невероятными 360 Гц.
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Монитор был создан в партнёрстве с Nvidia и ориентирован на профессиональных геймеров, которые теперь получат возможность стрелять в противника с ещё большей точностью. Согласно заявлениям производителя, первые тесты показали, что преимущество, которое дают новые технологии составляет около 4%. Возможно, для обычных игроков это и не заметно, но в мире киберспорта такое преимущество может быть ключевым, обеспечив победу профессиональным геймерам.
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ROG Swift 360 получил небольшой размер дисплея – всего 24.5 дюймов, а также разрешение 1080р. Он поддерживает технологии G-Sync и, по мнению экспертов, даже на презентации были видны некоторые различия между двумя мониторами, один из которых имел 240 Гц, а другой 360 Гц. Цена на новую модель озвучена не была, но, по мнению экспертов, она будет очень высока. В дополнение был представлен 27-дюймовый монитор, имеющий частоту обновления 280 Гц и изготовленный по технологии IPS. Его цена составит конкурентные 450 долларов.
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