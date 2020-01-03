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Microsoft предлагает владельцам Windows 7 оплатить 350 долларов за продление официальной поддержки на три года

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14 января на операционную систему Windows 7 придёт последние обновления безопасности. После этого каждый владелец «Семёрки» остаётся на ней на свой страх и риск. Это не касается наших читателей, которые знают и умеют находить выход из сложных ситуаций. Вот только наш сайт читают далеко не все, а значит, многие останутся со своей проблемой, что называется, один на один. Понимая всю сложность положения, Microsoft готова прийти на помощь пользователям, предложив ещё три года платных обновлений.

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Казалось бы, отличная идея, которая будет стоить компаниям очень немалых сумм. Так, воспользоваться расширенной поддержкой смогут все пользователи Windows 7 Professional и Windows 7 Enterprise, которые заранее заключили соглашение о корпоративном лицензировании. Мало того, те, кто заблаговременно побеспокоился о подписке Windows Software Assurance или Windows 10 Enterprise или Education, имеют право на существенную скидку. Размер скидки, вероятно, будет индивидуальным и исходить из расчёта на количество подключённых устройств.

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Что до самих сумм, то они способны поразить неподготовленных читателей нашего сайта. Итак, за версию Windows 7 Enterprise за первый год придётся заплатить 25 долларов, за второй год 50 долларов и за третий год – 100 долларов. Совсем другие суммы ожидают тех, кто желает получать обновления для версии Windows 7 Professional. Первый год будет стоить 50 долларов, второй – 100, а третий – 200 долларов. И всё это за одно устройство. Скидки будут только по вышеозначенным программам.

Таким образом, если ваше учреждение не подписало предварительный договор, то платить придётся в полной мере. Неизвестно, сколько компьютеров будут получать обновления после истечения срока поддержки Windows 7, но то, что доходы Microsoft возрастут, не вызывает никаких сомнений. 

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cupgrn
23:47
Бородатой новости уже почти год https://habr.com/ru/post/439598/ Десятина тоже по подписке будут скоро https://overclockers.ru/blog/TEXHAPb/show/32684/microsoft-izmenit-politiku-licenzirovaniya-windo...
Microsoft предлагает владельцам Windows 7 оплатить 350 долларов за продление официальной поддержки на три года
nonses84
23:42
Ёпти, а чё читеров в ролике нет? Там же уже каждый первый с читом бегает. Срочно переснять, чтоб читы было видно!!!
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4к 100Гц+ это от 100к руб. Всего-лишь дорого.
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