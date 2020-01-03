Microsoft предлагает владельцам Windows 7 оплатить 350 долларов за продление официальной поддержки на три года
14 января на операционную систему Windows 7 придёт последние обновления безопасности. После этого каждый владелец «Семёрки» остаётся на ней на свой страх и риск. Это не касается наших читателей, которые знают и умеют находить выход из сложных ситуаций. Вот только наш сайт читают далеко не все, а значит, многие останутся со своей проблемой, что называется, один на один. Понимая всю сложность положения, Microsoft готова прийти на помощь пользователям, предложив ещё три года платных обновлений.
рекламаКазалось бы, отличная идея, которая будет стоить компаниям очень немалых сумм. Так, воспользоваться расширенной поддержкой смогут все пользователи Windows 7 Professional и Windows 7 Enterprise, которые заранее заключили соглашение о корпоративном лицензировании. Мало того, те, кто заблаговременно побеспокоился о подписке Windows Software Assurance или Windows 10 Enterprise или Education, имеют право на существенную скидку. Размер скидки, вероятно, будет индивидуальным и исходить из расчёта на количество подключённых устройств.
рекламаЧто до самих сумм, то они способны поразить неподготовленных читателей нашего сайта. Итак, за версию Windows 7 Enterprise за первый год придётся заплатить 25 долларов, за второй год 50 долларов и за третий год – 100 долларов. Совсем другие суммы ожидают тех, кто желает получать обновления для версии Windows 7 Professional. Первый год будет стоить 50 долларов, второй – 100, а третий – 200 долларов. И всё это за одно устройство. Скидки будут только по вышеозначенным программам.
Таким образом, если ваше учреждение не подписало предварительный договор, то платить придётся в полной мере. Неизвестно, сколько компьютеров будут получать обновления после истечения срока поддержки Windows 7, но то, что доходы Microsoft возрастут, не вызывает никаких сомнений.
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