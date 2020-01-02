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В 2016 году рыночная доля AMD опустилась на уровень меньше 20% и продолжала падать. Казалось, ничто не способно остановить неминуемую гибель компании, однако, в 2017 году вышли первые процессоры Ryzen на базе архитектуры Zen, не только остановившие падение, но и позволившие компании перейти к некоторому росту. Тем не менее, до середины 2019 года рыночная доля продаж новых процессоров не превышала 25%. Как сообщают аналитики PassMark, к началу января 2020 года цифра составила 40%.

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Intel всё ещё лидирует на рынке высокопроизводительных решений, на рынке настольных процессоров и решений для серверов. 60% - это очень много, однако, потеря 15% за полгода говорит о многом. AMD перешла в активное наступление, которое продолжится в новом году, демонстрируя новые рекорды.

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PassMark сообщает, что перед нами глобальная статистика. Кроме того, на этот раз при подсчёте не учитывались игровые приставки, которые могли прибавить красным ещё десяток процентов. Также здесь учтены только новые процессоры, работающие на операционной системе Windows.

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Эксперты предполагают, что, если Intel не предпримет срочных мер, то гегемония этой компании может очень скоро окончится. Всё больше новых покупателей смотрят в сторону AMD, находя в процессорах не только скрытый потенциал, но и сиюминутную выгоду, которая выражается в превосходстве над решениями оппонента по всем характеристикам.