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Ещё год назад значительная часть видеокарт была оснащена оперативной памятью стандарта GDDR5. 2019 года принёс быструю память GDDR6 даже в бюджетный сегмент. Ресурс dramexchange со ссылкой на собственные отраслевые источники сообщает, что в 2020 году произойдёт подорожание памяти для видеокарт. Если коротко: спрос превышает предложение. Как такое могло случиться, ведь ещё недавно производители рапортовали о заваленных складах и даже снижали производство? Хороший вопрос, на который есть простой ответ.

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Первое, на что стоит обратить внимание - среди массовых видеокарт практически не осталось таких, которые используют устаревшую память. При этом, в 2020 году их число сократиться до минимума. Ключевые производители памяти увеличивают производство. Совокупный прирост составит немалые 15%. Но и он не способен покрыть потребности рынка. В чём же дело, неужели NVIDIA и AMD выкупят всю память? По мнению экспертов, наиболее серьезную нагрузку на рынок окажут консоли.

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Уже известно, что Microsoft Xbox Series X и Playstation 5 будут комплектоваться минимум 16 Гб памяти стандарта GDDR6. Это больше, чем в любой видеокарте. Но дело даже не в том, что на консолях больше памяти. По скромным оценкам за первые месяц предрождественских и предновогодних продаж общее количество отгруженных консолей может достичь невероятных 20 миллионов штук и даже больше. Закупка компонентов для них уже началась.

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Неизвестно, на сколько поднимутся в цене видеокарты. Ясно одно: они подорожают. В этой ситуации есть один приятный момент: такого подорожания, как в бум майнинга не будет.