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Китайские процессоры Loongson догнали производительные процессоры AMD предыдущего поколения

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Китайцы наступают. Именно так можно охарактеризовать ситуацию, происходящую на полупроводниковом рынке. Не так давно Zhaoxin объявила, что перевела самые новые и мощные процессоры на собственную операционную систему Unity (UOS). Этот шаг позволит отказаться от Windows в государственных учреждениях и на производстве. Как стало известно, потенциал китайских производителей не исчерпывается наиболее известными компаниями.

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Чипмейкер Loongson, ранее известный как Godson, сообщил о разработке новых 4-ядерных процессоров 3A4000 и 3B4000. Первый будет предлагаться для настольных компьютеров, а второй – для серверов. Особый акцент делается на том, что процессоры создаются на технологиях, 100% обеспеченных китайской интеллектуальной собственностью. 

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Для того чтобы рассказать о производительности новых чипов, был выбран устаревший 28-нм экскаватор от AMD, поступивший в продажу в 2015 году. С одной стороны, такое достижение не кажется прорывом, однако, нужно учитывать, что здесь идёт речь о полностью китайских технологиях, кроме того, компания существует не так много, а значит, следующее поколение будет ещё более производительным.

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Согласно официальной информации, максимальное энергопотребление новых процессоров достигает 50 Вт. Оба могут работать на тактовой частоте до 2 ГГц. На 2020 год намечен выпуск нового процессора 3C5000, который получит 16 ядер и будет работать на тактовой частоте до 2.5 ГГц. Выпускаться он будет по собственной технологии на 12-нм техпроцессе.

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