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Microsoft умеет создавать качественные продукты, которыми пользуются сотни миллионов людей по всему миру. Однако, есть у компании и такие проекты, которые, несмотря на все затраты, так и не окупились. В качестве одного из таких продуктов можно назвать голосовой помощник Cortana.

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Изначально Cortana позиционировалась как очередной конкурент уже существующим голосовым помощникам от Google и Apple. Кроме того, программа была интегрирована в английскую версию Windows 10, где помогала искать нужную информацию на компьютере пользователя. До недавнего времени существовала мобильная версия приложения, которая могла отвечать на вопросы и в целом выполняла некоторые команды.

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Как стало известно, Microsoft решила полностью отказаться от голосового помощника на смартфонах, а также выпилить его из компьютеров. Как заявляют представители компании, это ещё не конец истории. Cortana скоро вернётся в новом амплуа. Так, она появится в пакете программ Office, а также в новых устройствах, которые будут более интуитивны. Microsoft утверждает, что голосовой помощник должен быть там, где он нужен больше всего. Не стоит навязывать его людям, если достаточно экранного ввода.

Ясно, что компания такими словами пытается поддержать свою репутацию, однако, тот факт, что столь амбициозный проект провалился, говорит о чрезвычайно высокой конкуренции на рынке.