Видеокарты NVIDIA будут выпускаться по 7 нм техпроцессу TSMC, но произойдёт это очень нескоро
В ходе очередной пресс-конференции глава NVIDIA Дженсен Хуанг отвечал на вопросы журналистов. Кроме исключительно технических вопросов, он раскрыл несколько важных для нас тем.
рекламаТак, главный вопрос заключался в том, на каком техпроцессе будут изготавливаться видеокарты следующего поколения. По словам Дженсена Хуанга, слухи, согласно которым контрактным производителем выступит Samsung, неверны. Основную часть чипов изготовит TSMC. Это будет 7 нм техпроцесс. К сожалению, он не уточнил, будет ли это первое или второе поколение. При этом, он не стал отрицать, что некоторое количество чипов могут быть выпущены другими контрактными производителями.
рекламаУпомянув о переходе на 7 нм техпроцесс TSMC, он не забыл бросить камень в огород конкурента, заявив, что даже текущий 12 нм техпроцесс NVIDIA гораздо эффективнее, чем 7 нм от AMD. А уж более совершенный – 7 нм, не оставит красным шансов.
В конце беседы ему был задан прямой вопрос о сроках выхода видеокарт следующего поколения. Дженсен Хуанг предпочёл не отвечать на вопрос, заявив, что в настоящее время не готов говорить о точных сроках. В конце концов он пояснил, что подходящее время для анонса ещё не пришло и даже не стал комментировать будущее название архитектуры новых видеокарт.
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