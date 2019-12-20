Конкуренция AMD и Nvidia создает препятствия для внедрения новых технологий в массовые компьютерные игры
Несколько дней назад AMD выпустила новую библиотеку FEMFX, которая стала очередным шагом на пути к продвижению находящейся в свободном доступе GPUOpen. Доступ к коду можно получить на GitHub. Для демонстрации возможностей на базе движка Unreal Engine 4 было создано несколько роликов, которые должны продемонстрировать всю мощь новой технологии.
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Стараясь не отстать от уходящего поезда Nvidia объявила, что в следующей версии PhysX 5.0 SDK будет точно такая же технология. Что любопытно, по мнению экспертов, AMD подошла к делу со всей серьёзностью. AMD FEMFX содержит множество демонстрационных видеороликов, встроенных в движок Unreal Engine, демонстрирующих деформацию и разрушение древесины, разрыв металла, упругость и плавление. В то же время Nvidia представила небольшой ролик, сделать выводы из которого просто невозможно.
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Две компании никак не могут договориться. Библиотека FEMFX заточена под многоядерные процессоры. А вот PhysX будет основана исключительно на GPU. Это значит, что имея систему, основанную на процессорах Ryzen и видеокартах Radeon 5000-серии, можно будет получить значительную выгоду от использования библиотек AMD FEMFX. С одним условием: если создатели игр станут её поддерживать так же активно, как это происходит с PhysX.
Причины, по которым Nvidia не хочет прийти к единому, стандарту лежат на поверхности. Зелёные ещё долго будут вставлять палки в колёса красным, делая всё возможное, чтобы прогрессивные технологии как можно дольше не попадали на компьютеры к геймерам. Однако, у AMD в кармане лежит самый настоящий туз: все эти технологии будут работать на консолях следующего поколения. Кто выйдет победителем из следующего раунда, неясно. Пока побеждает Nvidia, которая не только выпускает самые быстрые карты, но и делает так, чтобы даже самые прогрессивные технологии конкурента не получали той популярности, какой они заслуживают.
рекламаP.S. Хороший материал, о котором просили читатели. Если наберётся больше 20 000 просмотров, рассмотрю написание подобных статей в будущем.
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