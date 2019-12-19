Возможно, многие уже и забыли, но у NVIDIA в закромах имеется физический движок PhysX, который в своё время подавал большие надежды, но вскоре практически исчез со сцены. Несколько часов назад компания анонсировала PhysX 5.0 и опубликовала сопутствующий видеоролик с демонстрацией его возможностей. Насколько этот видеоролик впечатляет, впрочем, судить не нам.

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По словам разработчиков, в новой версии PhysX будет представлена FEM (Finite Element Model, метод конечных элементов) — современная технология симуляции разрушаемости и поведения различных физических объектов, которая используется в автомобильной и других отраслях производства.

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Также PhysX 5.0 порадует правдоподобным моделированием поведения жидкостей и возможностью создания реалистичных тканей.

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Выйти в свет PhysX 5.0 должен «вскоре в 2020 году». Ближе к релизу NVIDIA обещает поделиться дополнительными подробностями.