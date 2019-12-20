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Путин утверждает, что закрытия интернета не будет

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Тема отключения Рунета от всемирной паутины витает в воздухе уже больше года. Закон о Суверенном интернете принят, и многие пользователи начали запасаться жёсткими дисками, скачивая на них всё, что им попадается на глаза. Между тем, если прислушаться к тому, что говорит правительство, ничего страшного не случилось. Ещё более конкретно ответил на вопрос президент РФ В. Путин.

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Несколько назад в ходе пресс-конференции главе государства был задан прямой вопрос о том, угрожает ли жителям России отключение от всемирной паутины. По словам президента, понятие свободного интернета не противоречит понятию Суверенного интернета. Принятие соответствующего закона направлено на повышение стабильности российского сегмента интернета, что должно полностью нивелировать любые последствия отключения общемирового интернета или тех или иных сбоев. 

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Точно такую же точку зрения ранее высказывал глава Минкомсвязи Алексей Волин. В одном из интервью он сообщил, что Рунет не пойдёт по китайскому сценарию. По его словам, тотальный контроль над интернетом слишком дорого стоит, мало того – это нецелесообразно с экономической точки зрения. Отвечая на вопрос журналистки В. Путин добавил, что закрытия интернета не будет.

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