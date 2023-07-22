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Западная пресса: окно возможностей ВСУ закрывается, а у Зеленского осталось всего 2 месяца
Осенняя распутица поставит на наступательной компании крест

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Контрнаступление украинской армии продолжается уже почти 50 дней, тогда как продвижения почти нет, а цели не достигнуты. Фиксируются большие потери бронетехники стран НАТО, а значительных поставок в обозримой перспективе больше не будет. Сегодня отдельные государства Европы передают Киеву крохи, которых не хватает даже на поддержание армии в боеспособном состоянии. Западные аналитики бьют тревогу, а в итоге Зеленский вынужден был поехать на саммит НАТО в роли просителя. Похоже, проигравших в альянс не берут, ну а положение ухудшается, ведь второй месяц лета подходит к концу. 

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Журналисты CBS News приводят мнение западных экспертов, которые уверены в том. Что окно возможностей для Украины закрывается. Фактически, у Зеленского есть не больше двух месяцев, поскольку приход весенней распутицы поставит точку в наступательной компании. В СМИ пишут, что командование ВСУ объясняет медленное продвижение сложностью минных заграждений и российским доминированием в воздухе. Ну а пока Украина готовилась к будущему наступлению и наращивала ударный кулак благодаря поставкам оружия, Россия успела создать многокилометровую систему укреплений. Аналитики отмечают, что ВСУ столкнулись с последовательными линиями российской обороны, которые простираются на протяжении до 30 километров и включают минные поля, противотанковые заграждения, а также разветвлённые траншеи и блиндажи. Всё это находится под прикрытием многочисленных беспилотников, артиллерией и вертолётов.

Эксперты, считают, что время играет против Зеленского. Военный аналитик и бывший директор Королевского объединённого института оборонных исследований указывает, что украинское наступление вышло из-под контроля и затянулось на первом этапе. Майкл Кларк констатирует, что уже совершённые ошибки подталкивают ВСУ вперёд, но если прорвать оборону РФ у осени не удастся, то ухудшение погоды приведёт к остановке всей операции на Запорожском направлении. Аналитик полагает, что осень усложнит наступление, а слякоть и дожди увеличат потери, если Украина продолжить давить.

Специалист по военной разведке и президент Rochan Consulting считает, что украинцы ошиблись, полагаясь на быстрое продвижение. Конрад Музыка указывает на сжатые сроки, ведь уже вскоре у украинцев закончатся артиллерийские снаряды. Сегодня страны НАТО уверяют Зеленского в вечной дружбе, вот только США уже сократили поддержку в 5 раз, а в Европе пишут, что танков больше не осталось, а боеприпасы закончились. ЕС собирается создать фонд, который позволит аккумулировать 70 миллиардов евро. Деньги пойдут на закупку для Киева оружия и прямую финансовую помощь. Пока это только теория, поскольку члена Евросоюза находятся на начальных этапах согласования. 

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#аналитика #сво #политика
Источник: cnbc.com
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