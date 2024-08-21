После окончания Второй мировой войны французская танкостроительная отрасль оказалась в кризисе. До оккупации Франции немецкими войсками на протяжении четырёх лет страна занимала одну из лидирующих позиций среди европейских государств в качестве одного из главных и наиболее прогрессивных производителей танков. Однако военные действия нанесли серьёзный урон экономике государства, что значительно сказалось на разработке новых моделей танков, двигателей и вооружения. Оставался открытым вопрос, сможет ли Франция восстановить свои позиции и вновь стать влиятельным игроком на рынке военной техники или хотя бы заметным участником.

В 1947 году перед французской армией встали определённые вызовы, и она поставила задачу создать лёгкий десантный танк весом 12 тонн. Танк планировали оснастить 75-мм противотанковой пушкой, которая должна была обеспечить высокую скорострельность и отличные противотанковые характеристики. Это был весьма амбициозный проект.

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Чтобы реализовать эту задачу или, по крайней мере, создать шасси такого танка, французские власти обратились к трём производителям: государственной мастерской AMX, компании Batignolle-Châtillon, известной своими локомотивами, которые были адаптированы для использования в качестве танков, и к старинной средиземноморской верфи Forges et Chantiers de la Mediterranée (FCM).

Амбиции из пепла

Перед началом Второй мировой войны Франция занимала одну из ведущих позиций среди европейских стран — производителей танков, уступая только Советскому Союзу, который обладал большей численностью населения и более мощной промышленностью.

Однако поражение Франции в 1940 году, одной из причин которого стала неэффективность проектирования и использования танков, привело к оккупации страны, длившейся до лета 1944 года. За исключением нескольких засекреченных проектов, разрабатываемых в рамках Виши секретной организацией CDM, новые разработки были практически приостановлены. Многие из рассматриваемых новых моделей, такие как SARL 42, в значительной степени основывались на элементах конструкций, которые уже существовали или находились в стадии изучения в 1940 году.

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К этому моменту Франция оказалась неспособной конкурировать с технологическими достижениями, которые разрабатывались и вводились в эксплуатацию другими странами с сохранённой или, по крайней мере, функционирующей танковой промышленностью во время войны.

После освобождения Франции первым новым образцом военной техники стал Panhard 178B. Фактически это была модернизация машин 1940 года: корпус и орудие остались прежними, но башня была обновлена.

После освобождения Франции силами союзников и восстания Французских сил внутренней обороны (FFI) летом 1944 года новое правительство страны во главе с Шарлем де Голлем взяло курс на обеспечение независимости государства. Одной из приоритетных задач стало быстрое восстановление программ вооружения.

Первые послевоенные разработки были запланированы на 1944 год и базировались на довоенных концепциях и конструкциях, а также на спасённом немецком оборудовании, адаптированном под новые условия.

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Примерами первых шагов по восстановлению танковой промышленности стали ARL 44 и Panhard 178B. Эти модели не были революционными или особенно современными, но они выполняли свои функции. Тяжёлый танк ARL стал первым настоящим французским послевоенным танком, который помог восстановить промышленность. Panhard 178B сыграл важную роль для крупнейшего французского производителя колёсных боевых машин, компании Panhard, предоставив местную технику, которая дополнила множество американских и британских моделей, использовавшихся для поддержания французской колониальной империи, находившейся в состоянии упадка, особенно в Индокитае.

К лету 1946 года работа над танками шла полным ходом. Panhard 178B уже выпускался серийно, а ARL 44, хоть и не соответствовал производственным стандартам, получил завершённый функциональный образец. Теперь, когда эти первоначальные шаги были сделаны, можно было подумать о более амбициозных и действительно новых машинах.

В сентябре 1946 года французский генеральный штаб армии (EMA) обратился к DEFA (Direction des Études et Fabrication d’Armement), организации, ответственной за управление производством военной техники, с просьбой разработать лёгкую разведывательную машину весом не более 12 тонн. В технических службах армии предпочтение отдавалось лёгкому танку, который мог бы иметь мощное вооружение относительно своего веса. Такой танк должен был быть способен поражать бронетехнику противника, а не выступать исключительно как легковооружённая разведывательная машина. Мобильность также играла ключевую роль, обеспечивая защиту от неизбежно лёгкой брони этого типа аппарата. В результате появилась концепция, представляющая собой сочетание лёгкого танка, разведывательной машины и истребителя танков. Более того, уже в январе 1947 года начали рассматривать дополнительные варианты, включая зенитные установки и самоходные артиллерийские орудия, которые должны были использовать общее шасси с лёгким танком.

На этом этапе DEFA предложила STA (Service Technique des Armées) разработать три основные концепции с качающейся башней. Ранее эта идея не была достаточно изучена, но теперь её стали рассматривать как перспективный способ уменьшить вес конструкции.

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Начальная скорость 75-мм орудий могла варьироваться от 600 до 920 м/с. Штаб проявил особый интерес к концепции с качающейся башней, которая была оснащена основным орудием с высокой начальной скоростью выстрела. Эта концепция была одобрена 10 февраля 1947 года.

В конце февраля концепция была передана в EMA, где были установлены требования к 12-тонной машине с 75-мм пушкой. Машина должна была развивать скорость не менее 850 м/с, а в идеальном случае — 1100 м/с. Также требовалось, чтобы в машине было не менее 40 патронов и запас топлива составлял не менее 300 литров.

Проект FCM 12t увидел свет в сентябре 1948 года. Танк оснастили 75-мм пушкой, которая была короче, чем принятая позже на вооружение высокоскоростная 75-мм SA 50. Предположительно, начальная скорость выстрела этой пушки составляла около 850 м/с.

После нескольких месяцев обсуждений и разработки концепции, 24 апреля 1947 года французские военные наконец передали свои требования трём производителям. Среди них были:

Механическое ателье Исси-ле-Мулино (AMX);

Генеральная компания по строительству локомотивов Батиньоль-Шатийон;

Кузницы и верфи Средиземноморья.

Все три производителя создавали бронетехнику ещё до начала войны, хотя у Batignolles-Châtillon не было серийных моделей под этим названием. AMX разработала R40, которая является развитием R35, и участвовала в производстве B1 Bis. В то же время у FCM также была своя линия по производству B1 Bis, помимо собственных моделей FCM 36 и FCM 2C.

Производителям поручили спроектировать исключительно корпус, а также, в конечном итоге, каземат для самоходной артиллерийской версии. Башни для лёгкого танка и зенитных установок планировали закупать у других компаний.

24 мая 1948 года проекты всех трёх компаний были одобрены, что дало старт дальнейшим работам. В последующие месяцы производители приступили к созданию макетов, однако изображения макета FCM, по всей видимости, не сохранились. Известен набор чертежей машины от 4 сентября 1948 года, который был помечен как «пересмотренный после исследования макета». Он касается укороченной версии пушки, которая будет использоваться в башне FL 4, будущей 75-мм SA 50. Вес проекта FCM в боевых условиях на тот момент оценивался в 11 360 кг, что значительно меньше установленного максимума в 12 тонн.

В июле 1948 года промышленная компания Fives-Lilles представила свой макет поворотной башни FL 4, которая предназначалась для установки на лёгкие танки весом 12 тонн.

Работа над проектом FCM активно продолжалась, и в феврале 1949 года был готов прототип корпуса. После испытаний, проведённых в Тулоне в марте, он был представлен техническим службам французской армии в июле. Это произошло в тот же месяц, когда свой прототип представил конкурент AMX, и на 11 месяцев раньше, чем Batignolles-Châtillon продемонстрировала свой вариант.

Дизайн

Корпус FCM 12t

В конструкции корпуса, разработанного FCM, использовалась задняя башня, а механик-водитель и трансмиссия располагались спереди, что совпадало с двумя другими проектами 12t. Длина корпуса должна была составлять 4,485 метра, а с установленной пушкой в башне FL 4 общая длина танка достигала 6,570 метра. Центр звёздочки располагался на расстоянии 3,875 метра от центра холостого хода. Высота танка с башней FL 4 составляла 2,080 метра, а высота корпуса — 1,130 метра. Ширина машины составляла 2,4 метра, но могла быть увеличена до 2,5 метра при использовании другого комплекта гусениц. Ширина самого корпуса достигала 1,7 метра, а дорожный просвет составлял 30 см.

Корпус FCM имел сварную конструкцию, которую компания использовала с 1930-х годов. В то время это было новшеством во французском танкостроении, поскольку лёгкий танк FCM 36 стал единственным французским сварным танком, который производился массово. Однако к концу 1940-х годов Вторая мировая война доказала преимущества сварки по сравнению с литьём и традиционными способами соединения, такими как клёпка или болтовое соединение. То, что когда-то было уникальной специализацией FCM, стало общепринятым стандартом.

Особенностью конструкции FCM было то, что лобовая часть корпуса была спроектирована таким образом, чтобы её можно было легко снять. Это позволяло быстро получить доступ к большинству основных механических компонентов, кроме двигателя. Предварительно выбранная коробка передач, трансмиссия и ведущие звёздочки могли быть быстро демонтированы для технического обслуживания или даже замены.

В сентябре 1948 года разработали проект FCM 12t, который предусматривал особую конструкцию передней части. Особенностью конструкции танка было то, что корпус состоял из всех основных механических элементов, кроме двигателя. Это позволяло легко снимать, заменять и ремонтировать отдельные детали.

В передней части корпуса слева располагался механик-водитель, а справа находился двигатель. В модели FCM 12t применялась передняя коробка передач и задний регулятор холостого хода. Водитель мог управлять машиной с помощью рулевого колеса или специального рычага.

Ведущие звёздочки были соединены с гидравлическими тормозами, которые контролировались оператором при помощи педалей. Благодаря возможности независимого торможения каждой звёздочки, танк мог вращаться, используя движение только одной гусеницы. Трансмиссия управлялась рычагом, а для ускорения также использовалась педаль, связанная с ручным управлением.

В целом, управление FCM 12t было очень похоже на управление автомобилем. Механик-водитель имел в своём распоряжении перископ для улучшения обзора.

Дизайн FCM 12t предполагает наличие крупных радиаторных решёток в передней правой части корпуса. Область для водителя немного выступает спереди и находится справа.

Толщина брони танка в лобовой части составляла примерно 30 мм, но фактическая толщина на разных участках могла отличаться, чтобы обеспечить эффективную защиту в 30 мм.

Борта танка были толщиной 20 мм, а днище — 10 мм. О толщине крыши данных нет, но она, скорее всего, тоже составляла 10 мм, как и крыша башни FL 4.

Двигатель и подвеска

FCM 12t оснащался 8-цилиндровым бензиновым двигателем Mathis 8 G X 00 с рабочим объёмом 6560 литров. При номинальной частоте вращения в 3000 оборотов в минуту он развивал мощность в 210 л. с. Двигатель имел систему водяного охлаждения.Топливные баки танка могли вместить 415 литров бензина, а объём воды в радиаторе достигал 35 литров. В системе тормозов хранилось 10 литров масла, в коробке передач — 8 литров, в самом двигателе — 12 литров и 40 литров в трансмиссии.

Коробка передач имела четыре скорости переднего хода и одну заднего, и была дополнена редуктором, что увеличивало общее количество передач переднего хода до восьми.

Подвеска FCM 12t часто характеризуется как «типа Christie», обладая чертами, свойственными автомобилям с подобной системой. Из-за больших опорных катков танк можно было буксировать без гусениц, а в экстренных случаях возможно было установить цепи, соединяющие ведущие звёздочки с передними опорными катками. В этой конфигурации танк мог передвигаться на умеренных скоростях самостоятельно.

На чертежах, которые были обнародованы в сентябре 1948 года, детально показана подвеска. В этой конструкции передняя звёздочка расположена чуть выше задней направляющей. Также отчётливо видны шины колёс, которые защищены от проколов, хотя в первоначальной версии прототипа их, судя по всему, не было.

FCM 12t был оснащён четырьмя крупными опорными катками, которые располагались на пневматических пружинах. В обеих версиях — как в схеме 1948 года, так и в прототипе, принятом в 1950 году — использовались колёса с пневматическими ободами, защищённые от проколов.

Однако первоначальная конфигурация опорных катков у прототипа отличалась от более поздних схем. В этой модели были внедрены полностью металлические колёса. Интересно, что переднее опорное колесо, по всей видимости, имело совершенно иную конструкцию в сравнении с тремя задними. Причины такой разницы неясны, но, вероятно, это было связано с тем, что подходящие опорные колёса не были доступны по какой-то причине.

Расстояние между центрами каждого опорного колеса составляло 81,5 см, а возвратные катки в конструкции отсутствовали. Для работы использовались передняя звёздочка и задний натяжной механизм.

Согласно схемам, на каждом борту было предусмотрено 83 звена гусениц. Первоначально ширина гусениц FCM 12t составляла 30 см, но в планах было также использование гусениц шириной 35 см, что увеличивало ширину танка до 2,5 метра. Гусеницы имели выраженные направляющие выступы.

Башня

Танк FCM 12t был спроектирован так, чтобы на него можно было устанавливать разные башни, которые могли бы заменять друг друга.

Одной из таких башен была Fives-Lilles FL 4. Это была первая известная французская разработка в послевоенный период. Башня представляла собой качающуюся конструкцию и предназначалась для установки высокоскоростного 75-мм противотанкового орудия. На FCM 12t она впервые появилась с коротким стволом, который, предположительно, представлял собой проектируемое оружие с начальной скоростью снаряда 850 м/с. Однако в итоге модель была заменена на 75-мм пушку «1000 м/с», которая позже была стандартизирована как 75-мм SA 50.

Поворотная башня FL 4 обладала углом возвышения в 13° и углом наклона в -6°.75-мм SA 50 использовала два типа бронебойных снарядов, каждый из которых весил 21 кг, а вес самого снаряда составлял 6,4 кг, обладая начальной скоростью 1000 м/с. Первый снаряд, модель POT 1951/POТ-51A (перфорирующий трассирующий снаряд), пробивал 110 мм стали под углом 90° и 60 мм под углом 30° на расстоянии в километр. Второй снаряд, PCOT modèle 1951/PCOT-51P (перфорирующий баллистический трассирующий снаряд), мог пробивать 170 мм под углом 90° и 40 мм под углом 30° на той же дистанции.

Кроме того, существовал осколочно-фугасный снаряд, который имел аналогичную скорость, но был несколько легче — 20,6 кг, с весом снаряда в 6,2 кг и неустановленным зарядом взрывчатки.

Прототип AMX был оснащён длинноствольной пушкой калибра 75 мм, которая могла разгонять снаряд до скорости 1000 м/с. Башня FL 4, запланированная для установки на танк FCM 12t, больше подходила этой модели, чем башня, представленная на чертежах, созданных в сентябре 1948 года.

Башня FL 4 была рассчитана на двух человек: командира, который располагался слева от орудия, и наводчика, находившегося справа. Уменьшение количества членов экипажа стало возможным благодаря использованию системы автоматического заряжания bustle. Эта система включала два вращающихся магазина на шесть патронов каждый, расположенных в задней части башни. Такое решение позволило сэкономить место по сравнению с ручной системой зарядки, что, в свою очередь, облегчило танк — важный фактор для обеспечения возможности его транспортировки по воздуху. Внутри машины было предусмотрено место для хранения 45 патронов калибра 75 мм. Кроме того, в башне находился спаренный 7,5-мм пулемёт MAC 31 с боезапасом в 1050 патронов.

Лобовая часть башни обеспечивала защиту, эквивалентную 40 мм, тогда как толщина боковых и задней стенок достигала 16 мм, а крыши — 10 мм. Для наблюдения использовались семь перископов, установленных в командирской башенке. Наводчик также имел доступ к перископам как для наблюдения, так и для прицеливания. В башне была размещена американская радиостанция SCR-508, которая использовалась во всех модификациях танка. С установленной башней FL 4 вес машины составлял примерно 12,5 тонн, а её высота достигала 2,080 м.

Второй башней, которую планировалось установить на FCM 12t, стала зенитная башня SAMM S232. Эта разработка была создана Обществом по применению машин Motrices и предназначалась для установки на все три проекта танков 12t. Первый прототип был построен в мае 1949 года.

На корпусе AMX-13 предсерийной сборки установлена башня SAMM S232, масштаб которой крупнее обычного. Это особенно заметно на данном экземпляре.

Batignolles-Châtillon 12t — эта версия, которую можно увидеть и с высоты, и если посмотреть сбоку. У неё чередующиеся опорные катки, а также башня SAMM S232.

Зенитная башня S232 была оснащена четырьмя 20-мм автоматическими пушками MG 151/20 немецкого производства. Эти пушки использовались на самолётах Люфтваффе на протяжении большей части Второй мировой войны. Они стреляли патронами калибра 20 × 82 мм и могли производить до 750 выстрелов в минуту, начальная скорость снаряда достигала 785 м/с. Пушки MG 151 в 15-мм и 20-мм версиях широко применялись во Франции после войны, в том числе в различных конструкциях бронетехники. Для FCM 12t с зенитной башней планировалось иметь боекомплект в 2000 патронов.

Высота башни S232 составляла 1,020 м. Она была разработана для противовоздушной обороны, что позволяло ей иметь максимальный угол возвышения в 80° и более низкий угол наклона в -5°. Башня имела литую конструкцию и была полностью закрытой. Толщина её передней части достигала 40 мм, как и у башни FL 4, в то время как боковые стороны были толщиной 16 мм. Для повышения защиты от обстрела броня крыши могла достигать 30 мм.

Интересно отметить, что башня FL 4, по всей видимости, так и не была установлена на FCM 12t. Известные изображения прототипа показывают его либо без башни, либо с зенитной башней S232. Исходя из этого, можно предположить, что испытания мобильности проводились только в этих двух конфигурациях.

Артиллерийская версия

По аналогии с Bat-Chat и AMX, компания FCM создала казематную артиллерийскую систему на базе корпуса 12-тонного танка.

Если взглянуть на артиллерийскую версию FCM 12t сбоку, можно лучше рассмотреть общий силуэт этой машины, а также особенности, связанные с расположением 105-мм орудия.

Вместо башни на этой машине был установлен каземат, который располагался в задней части. В центре каземата находилась 105-мм пушка образца 1950 года.У артиллерийского варианта машины были следующие характеристики:

угол возвышения — до 67 градусов;

угол опускания — до -5 градусов;

дальность обстрела вперёд — 40 градусов.

С высоты открывается вид на артиллерийскую машину FCM 12t, на которой можно разглядеть боковой траверс основного орудия и заметить, что в заднем отсеке находятся десять патронов.

Размеры машины составляли 2,1 метра в высоту и 4,69 метра в длину. Бронирование обеспечивало защиту: толщина брони составляла 30 мм спереди и 20 мм по бокам и на крыше. Предполагалось, что общий вес конструкции будет равен 12,5 тоннам.

Экипаж должен был состоять из пяти человек, как и в случае с 105-мм артиллерийским орудием на шасси AMX. В состав экипажа входили бы два заряжающих, наводчик, командир и водитель.

Согласно схемам, боеприпасы располагались следующим образом: 30 патронов хранились в передней части машины, по 15 с каждой стороны от основного топливного бака. В задней части боевого отделения находились десять патронов, из которых семь располагались слева, а три — справа.

Однако артиллерийская модель так и не была реализована в виде прототипа.

При взгляде на артиллерийскую машину FCM 12t спереди видно, где расположены топливные баки и тридцать 105-мм снарядов.

Испытания и характеристики

Компания FCM завершила работу над прототипом FCM 12t и представила его в феврале 1949 года. Первые тесты прошли 8 и 9 марта 1949 года в Тулоне, на берегу Средиземного моря. В июне того же года испытания показали, что максимальная скорость машины на шоссе составляет 60 км/ч, а запас хода — около 300 км. Удельное давление на грунт составляло 750 г/см², а радиус разворота — 5 метров. Эта конструкция могла преодолевать подъёмы до 75%.

Вероятно, первая модель FCM 12t имела массу. От других образцов она отличалась отсутствием пневматикой на опорных катках.

В ноябре 1949 года начались комплексные испытания машины в центре французской армии в Сатори.

17 ноября того же года была организована поездка протяжённостью 39 километров между Сатори и Рамбуйе. Целью поездки была проверка характеристик машины. Путешествие началось в 14:47 и завершилось в 17:40.

На отметке 28 километров, в 15:32, машина сделала первую остановку для измерения температуры масла и воды. Температура оказалась на нормальном уровне.

В 15:51 была зафиксирована вторая остановка из-за обнаруженной небольшой утечки из водяного бака радиатора. Третья остановка произошла в 16:26, когда утечка воды стала серьёзной.

Во время поездки FCM 12t преодолел 1 километр за 56 секунд, развив среднюю скорость 64 км/ч. Два самых быстрых километра были пройдены за 2,15 минуты со средней скоростью 53,5 км/ч. 28 километров были преодолены за 45 минут, что соответствует средней крейсерской скорости 37 км/ч.

Управление машиной было отмечено как простое, с отличными показателями манёвренности. Подвеска также показала удовлетворительные характеристики. Единственной значительной проблемой шасси стали утечки воды в радиаторе.

Изменения

В начале 1950 года машину вернули компании FCM для доработки. Предположительно, именно тогда на неё установили пневматические диски колёс и зенитную башню S232, однако точных данных об этом нет.

Французские военные тщательно следили за ходом полевых испытаний прототипа FCM 12t, который был оснащён башней S232 и четырьмя одинаковыми опорными катками с пневматическими шинами.

В конце 1950 года машину вновь передали французской армии для дальнейших испытаний. К тому моменту, в декабре 1949 года, уже выбрали модель AMX для массового производства. Поэтому, несмотря на то что работа над корпусом FCM в какой-то степени продолжалась, перспективы его серийного выпуска были весьма туманными.

В июле 1951 года испытания FCM 12t вновь прервались из-за аварии, причины которой установить не удалось. Это событие фактически означало завершение экспериментальной стадии для прототипа. Тем не менее FCM удалось отремонтировать машину и вернуть её в армию в 1952 году, но это не дало положительных результатов. Испытания так и не возобновились, и FCM 12t признали негодным. Вероятно, прототип списали в последующие годы, поскольку никаких сведений о нём больше не сохранилось.

На изображении виден FCM 12t, который, возможно, был в своей финальной конфигурации. К концу 1949 года, когда появился многообещающий AMX-13, перспективы серийного производства FCM стали призрачными. Тем не менее, исследования этой машины продолжались и в дальнейшем.

Заключение

FCM 12t можно назвать достойным лёгким танком, который не уступает конкурентам, таким как AMX и Batignolles-Châtillon. Хотя компания FCM фактически разработала только шасси, оно показало удовлетворительные результаты.

По итогам испытаний танк обеспечивал комфортную и плавную езду, а его подвеска получила высокую оценку. Основная проблема машины, по всей видимости, заключалась в протечке радиатора.

Предложение от AMX также было значительным, и в итоге выбрали именно его для серийного производства. Это решение позволило AMX-13 стать одним из самых успешных лёгких танков и бронетранспортёров французской армии времён холодной войны.

FCM 12t стал одной из последних разработок в области бронетехники, наряду с проектом более тяжёлого 50-тонного танка FCM 50t. Однако верфи не смогли получить заказы на свои первые послевоенные образцы, что фактически означало конец их деятельности в сфере производства боевых машин.

Несмотря на то, что программа создания танка 12t помогла AMX занять позицию основного производителя гусеничных бронемашин для французской армии, это произошло за счёт более старых моделей FCM, разработка которых началась ещё в 1916 году с танка FCM 1A.