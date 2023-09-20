В США начались негативные действия в сторону пенсионера Джо Байдена по поводу его коррупционных движений и темных делишек за счет его сына Хантера Байдена (в простонародье Милф-Хантер), в виду чего некий Кевин Маккарти заявил, что это не допустимо и следует старика наказать что бы следующим президентам повадно не было, и объявили Джо импичмент🥳

Как мы помним давным-давно импичмент получал Билл Клинтон за свои сексуальные похождения, ну Джо похоже так уже не может вот он и полез в коррупцию сделав своим тайным представителем сына Милф-Хантера.

Как сказал Маккарти, деловые отношения Милф-Хантера уже давно вызывают вопросы и беспокойство, в частности по отношениям Милф-Хантера и украинской энергетической компании Burisma, также отношения с китайскими и румынскими фирмами, благодаря сделкам с которыми семья Байдена заработала миллионы долларов🤑

Тем не менее Джо все отрицает, так как ничего не помнит, он даже не помнит, что было вчера, как он может говорить о каких-то там сделка на которых он присутствовал со своим сыном, для их заключения и получения миллионной прибыли от них.

Выявлено что Милф-Хантер заработал около 40 миллионов долларов, а семья Байденов еще получила порядка 20 миллионов долларов от олигархов из России, Украины и Казахстана, что довольно-таки неплохо.

Как мы видим коррупция есть везде, это паразит нашего мирового сообщества разъедающий государственные институты и веру в светлое будущее, но где-то за нее наказывают, а где-то закрывают глаза и вручают награды🥳

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Есть один момент, что все это дело с импичментом началось в преддверии президентских выборов в США и выглядит как слив сонного Джо с предстоящей гонки😈😈😈