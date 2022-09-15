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Всем привет! Как и любое крупное произведение с глубоким ЛОРом и масштабными событиями, вселенная Borderlands не обошлась без сюжетных дыр, которые либо так и не объяснят, либо будут залатаны в будущем. И поэтому, сегодня я решил составить для вас маленький ТОП-5 таких не состыковок. Поехали!!!

Номер 5!

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Сирены.





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Сирены, наверное, самые загадочные существа во вселенной Borderlands! У меня возникает к ним столько вопросов, что я с трудом могу их сформулировать!

Кто они? Как появились? Как давно? Как связаны с эридианцами? Откуда взялась информация, что их должно быть только шесть, тем более что, как мы знаем от Нириад, их скорее всего семь? Зачем они в конце концов вообще нужны то, кроме как для более быстрой зарядки ключа??!

И еще куча вопросов, ответа на которые просто нет! В одной из моих статей я постарался собрать всю имеющуюся на данный момент информацию о них, и как вы можете понять, ответов на возникшие вопросы я найти не смог. А появившиеся в третьей части эридианские письмена, оставленные древней сиреной Нириад, ничуть не помогают в этом деле, и даже наоборот, усложняют его. И это я еще не говорю о внезапном рояле в кустах, позволяющем сирене, перед смертью, передать свою силу любой избраннице на выбор. Но это ладно, не страшно, сценаристы выкручиваются как могут, пытаясь впихнуть в кадр как можно больше сильных и независимых женщин. Это «повесточка» виновата, а не они. Так вот, когда я писал эту статью, то хотел поставить сирен на первое место, но поразмыслив поставил на пятое, так как история вселенной Borderlands не окончена, и у сценаристов еще будет шанс на вменяемое объяснение этого феномена. Я только надеюсь, что не получится так же как со станцией «Новый вы» и сирены не приобретут статус игровой условности.

Номер 4!

План Джека.

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Напомню, план Джека заключался в том, чтобы с помощью Ангела, заставить Роланда, Лилит, Мордекая и Брика, пройти через все трудности (коих было немало), открыть Хранилище и победить Разрушителя. Для чего? Для того чтобы завладеть глазом Разрушителя для своих целей, используя его как оружие, и чтобы эридий, из которого состояла мантия Пандоры, полез наружу... Мда... Здесь как нельзя лучше подойдут те самые слова Чувака Лебовски про отличный план... Не слишком ли много переменных в этом плане?? Искателей могли убить, Атлас мог одержать верх, Таннис могла так и не понять где искать третью часть ключа и так далее. Да и откуда вообще у Джека информация о Разрушителе и прочее, в то время как на Пандоре уже не один десяток лет ходит легенда о том, что в Хранилище лежат именно сокровища, состоящие из технологий и знаний, а лучший ксеноархеолог галактики Патриция Таннис слыхом не слыхивала ни о каком Разрушителе?! Да, можно натянуть сову на глобус и сказать, что мол: "У него же была ангел! Она могла все проанализировать с помощью своих способностей!". Ну... Может и могла. Но это уж слишком большая натяжка. Да и она не объясняет ахренительную долю удачи, которая пришлась на исполнение этого плана. И как бы мы не любили Красавчика Джека, планы у него уж очень амбициозные!

Номер 3!

Хранилище-кормушка (раз в 200 лет).

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Мой главный вопрос к Хранилищу-кормушке заключается в следующем: а кто вообще до первой борды открывал его и таким образом подкармливал Разрушителя?? Судя по репликам того же Маркуса, на Пандоре жили несколько поколений его семьи, и логично предположить, что люди заселили Пандору ну максимум несколько сотен лет назад, не больше. И вот кто мне объяснит, чем питался Разрушитель тысячи лет до колонизации Пандоры? И ладно бы если каждые 200 лет Хранилище открывалось само, тогда можно было бы предположить, что какие-нибудь животные, пробившись через орды стражей, оказывались у Хранилища в положенный срок и Разрушитель их кушал, что случилось бы с оооооооооочень большой натяжкой. Так нет же! Для того что бы открыть кормушку нужен ключ, части которого разбросаны то там, то тут. И никто его явно не собирал до событий первой части. Сдаëтся мне ответа на этот вопрос мы так и не узнаем…

Номер 2!

Стражи кормушки.





Как известно из все тех же эридианских надписей, Хранилище, поиску которого посвящены события первой части Borderlands, является кормушкой для Разрушителя. По "гениальному" плану эридианцев, чтобы сдержать это могущественное существо, его надо периодически кормить, цитата: «забредшими к нему душами», иначе Разрушитель может взбунтоваться и разорвать планету изнутри. Теперь внимание вопрос: Нахрена. Там. Стражи? Разве это не идет в разрез с главным предназначением этого Хранилища? Стражи нужны там, чтобы… что??? Не пускать потенциальную еду в столового Разрушителя? Не логичней было бы сделать проход свободным? Ну да, я понимаю, нужна была зрелищная битва между тремя фракциями: алым копьем, стражами и самими Искателями, но это блин... тупо! Искатели вполне могли пробиваться к Хранилищу только через солдат Атласа, без всяких там инопланетных биороботов. А прикиньте сколько бы вкуснятинки добралось до разрушителя, мммм... Короче геймплейно - ладно хорошо, пусть будут. Но вот логика тут хромает.

Номер 1

Разрушитель.





Чтобы Вы понимали: Разрушитель — это неуязвимое существо из другого измерения, пожирающее всё на своем пути, которого, подчеркиваю, со всеми своими технологиями и ресурсами, не смогли убить даже эридианцы. И для того, чтобы заточить его в тюрьму в виде целой планеты, им пришлось пожертвовать всей своей расой. Но вот приходят Искатели Хранилища, просят подержать их пиво, и... убивают его. И нет, слова Ангела про то, что Разрушитель неуязвим только в своём измерении, а в нашем его можно убить, тут не помогут. То есть нам хотят сказать, что во время войны с эридианцами Разрушитель был в другом измерении?? Как они вообще тогда смогли его обнаружить и посадить в грëбаную планету??

Ну что ж, вот такой вот ТОП получился. Да тут где-то можно что-то додумать, настроить теорий и всё объяснить, но я считаю, что, если в произведении возникает спорный момент, объяснить его задача именно авторов этого произведения, а не какого-то СПГСника из интернета. И объяснение не должно быть очередным роялем в кустах или объявлением не каноном, а должно быть четким и понятным.

Ну а я с вами прощаюсь! Всем удачи! Пока!