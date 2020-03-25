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Россия готова к удалённой работе из-за коронавируса - Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля

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Коронавирус Россиянам больше не страшен

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Следующая неделя для жителей Российской Федерации станет выходной. Все, кто может, перейдёт на удаленную работу из дома (за родным компьютером с комфортом, в халате и любимых тапочках, с горячим чайком), а остальные граждане отправятся в оплачиваемый отпуск.

Президент Российской Федерации призвал граждан быть сознательными и встречать эпидемию коронавируса как следует, по правилам не полагаясь на "русский авось".

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Все рекомендации медиков и МЧС лучше соблюдать, дабы обезопасить себя, родных и близких от возможных последствий. Самоизоляция до 5 апреля будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации в стране, что позволит избежать последствий, подобных тем, что наблюдаются сейчас в Италии, например.

Длинные выходные позволят избежать масштабной эпидемии коронавируса в России, считает Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. С заявлением о выходной неделе в России (с 30 марта по 5 апреля) глава государства сегодня выступил в прямом эфире, также обозначив предпринимаемые меры для контроля над ситуацией со стороны органов власти, министерств и государственных служб, ответственных за состояние здоровья граждан и порядка в обществе.

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Сейчас обсуждают

Адри Купри
19:39
Ну и сколько они будет платить если вообще будет?
Россия готова к удалённой работе из-за коронавируса - Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля
krestover
19:39
The Last of Us ещё куда ни шло....эта,даром не нужна...
Один из главных эксклюзивов PlayStation 4 может выйти на ПК
MaTbZelota
19:38
Причем тут гос компании? :) Частные так же уйдут на отпуска. По крайней мере у всех знакомых подтвердило руководство выходные с 28 марта.
Россия готова к удалённой работе из-за коронавируса - Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля
Александр Тетюшин
19:35
Это относится к гос компаниям но не к частным, те кто работал и будет работать - пока есть возможность!
Россия готова к удалённой работе из-за коронавируса - Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля
Lex F1
19:33
Позорники даже не шмогли в разные анимации добивания троллей, пройдено на ютабе
Один из главных эксклюзивов PlayStation 4 может выйти на ПК
Александр Тетюшин
19:33
Всё будет, рано или поздно это произойдёт! Эксклюзивность консолей скоро закончится и это хорошо
Один из главных эксклюзивов PlayStation 4 может выйти на ПК
mimigen
19:33
Мои полномочия на это не распространяются.
Россия готова к удалённой работе из-за коронавируса - Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля
Yolanda Tarska
19:33
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Адри Купри
19:32
Ага, представляю как на оптовых базах будут отдаленно отгружать продукты) И какой даун будет платить работникам ЗП.
Россия готова к удалённой работе из-за коронавируса - Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля
tizzy271
19:32
Может погоняешь говно-автором с их говно-новостями?
Россия готова к удалённой работе из-за коронавируса - Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля
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