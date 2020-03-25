Россия готова к удалённой работе из-за коронавируса - Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля
Коронавирус Россиянам больше не страшен
рекламаСледующая неделя для жителей Российской Федерации станет выходной. Все, кто может, перейдёт на удаленную работу из дома (за родным компьютером с комфортом, в халате и любимых тапочках, с горячим чайком), а остальные граждане отправятся в оплачиваемый отпуск.
Президент Российской Федерации призвал граждан быть сознательными и встречать эпидемию коронавируса как следует, по правилам не полагаясь на "русский авось".
рекламаВсе рекомендации медиков и МЧС лучше соблюдать, дабы обезопасить себя, родных и близких от возможных последствий. Самоизоляция до 5 апреля будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации в стране, что позволит избежать последствий, подобных тем, что наблюдаются сейчас в Италии, например.
Длинные выходные позволят избежать масштабной эпидемии коронавируса в России, считает Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. С заявлением о выходной неделе в России (с 30 марта по 5 апреля) глава государства сегодня выступил в прямом эфире, также обозначив предпринимаемые меры для контроля над ситуацией со стороны органов власти, министерств и государственных служб, ответственных за состояние здоровья граждан и порядка в обществе.
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